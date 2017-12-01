Ролик призывает людей задуматься о значении здорового сна

Вопреки стереотипам о корпоративных роликах, в которых компании рассказывают о своей деятельности, Askona создала видео непосредственно о клиентах компании (и вместе с ними). 7-минутный фильм рассказывает о значении здорового сна для каждого жителя нашей страны.

Видеоролик адресован широкой аудитории – как покупателям, так и потенциальным партнерам компании. Крупнейший производитель товаров для здорового сна в России призывает россиян задуматься о том, как они спят.

«Фильм получился эмоциональным и нестандартным. В нем нет приглашенных актеров: участие принимали только наши реальные клиенты, сотрудники, партнеры. Мы надеемся, что после его просмотра людям станет ближе и понятнее миссия нашей компании, и те, кто ранее не задумывался о влиянии сна и отдыха на здоровье и общее качество жизни, уделят должное внимание полноценному сну и правильному выбору спальных принадлежностей», – рассказыает исполнительный директор ООО «ТД «Аскона», Владимир Корчагов

Мини-фильм создан совместно с кинокомпанией LBL-Production, одним из лидеров в области кинопроизводства и создания видеорекламы.

«Это были одни из самых сложных съемок в моей жизни – все время хотелось прилечь на кровать и поспать. Ну а если говорить серьезно, мы рады, что нам с «Асконой» удалось создать кино, которое действительно заставит людей задуматься о том, насколько важен здоровый сон», – отмечает режиссер LBL-Production Петр Пчельников

Состав творческой группы:

«Аскона» (клиент)

Менеджер по рекламе и PR: Светлана Остроухова

Руководитель направления рекламы и PR: Валерия Патрикеева

Директор по маркетингу: Елена Корчагова

LBL-Production (кинопроизводство и создание видеорекламы)

Продакшн / Production: LBL-Production

Продюсер / Producer: Сергей Мурашкин

Режиссер / Director: Петр Пчельников

Оператор / Сamera Operator: Александр Савченко, Сергей Патриков

Художник-постановщик / Artist Director: Петр Пчельников

Монтаж / Editing: Виталий Кузнецов

Музыка / Music: Юрий Дударев