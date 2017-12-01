Вопреки стереотипам о корпоративных роликах, в которых компании рассказывают о своей деятельности, Askona создала видео непосредственно о клиентах компании (и вместе с ними). 7-минутный фильм рассказывает о значении здорового сна для каждого жителя нашей страны.
Видеоролик адресован широкой аудитории – как покупателям, так и потенциальным партнерам компании. Крупнейший производитель товаров для здорового сна в России призывает россиян задуматься о том, как они спят.
«Фильм получился эмоциональным и нестандартным. В нем нет приглашенных актеров: участие принимали только наши реальные клиенты, сотрудники, партнеры. Мы надеемся, что после его просмотра людям станет ближе и понятнее миссия нашей компании, и те, кто ранее не задумывался о влиянии сна и отдыха на здоровье и общее качество жизни, уделят должное внимание полноценному сну и правильному выбору спальных принадлежностей», – рассказыает исполнительный директор ООО «ТД «Аскона», Владимир Корчагов
Мини-фильм создан совместно с кинокомпанией LBL-Production, одним из лидеров в области кинопроизводства и создания видеорекламы.
«Это были одни из самых сложных съемок в моей жизни – все время хотелось прилечь на кровать и поспать. Ну а если говорить серьезно, мы рады, что нам с «Асконой» удалось создать кино, которое действительно заставит людей задуматься о том, насколько важен здоровый сон», – отмечает режиссер LBL-Production Петр Пчельников
Состав творческой группы:
«Аскона» (клиент)
Менеджер по рекламе и PR: Светлана Остроухова
Руководитель направления рекламы и PR: Валерия Патрикеева
Директор по маркетингу: Елена Корчагова
LBL-Production (кинопроизводство и создание видеорекламы)
Продакшн / Production: LBL-Production
Продюсер / Producer: Сергей Мурашкин
Режиссер / Director: Петр Пчельников
Оператор / Сamera Operator: Александр Савченко, Сергей Патриков
Художник-постановщик / Artist Director: Петр Пчельников
Монтаж / Editing: Виталий Кузнецов
Музыка / Music: Юрий Дударев