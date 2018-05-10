Ассортимент магазина увеличат на 30-40%, оставив цены ниже, чем у конкурентов

Сеть гипермаркетов «Ашан» планирует увеличить ассортимент, добавив к нему более дорогие товары, сообщают «Ведомости» со ссылкой на генерального директора «Ашан ритейл Россия» Франсуа Реми.

«Задача сейчас — дать клиентам более полное предложение, особенно во второй и третьей трети ассортимента, то есть в среднем и премиум-сегменте», — отметил Франсуа Реми.

Одновременно с этим, как отметил менеджер, сеть намерена остаться дискаунтером в глазах покупателей. Премиальный товар в российском «Ашане» собираются продавать по более низкой, чем у конкурентов, цене.

Таким образом «Ашан» рассчитывает увеличить число продуктов в корзине покупателя и нарастить трафик в магазинах. Согласно имеющимся прогнозам, количество наименований в ассортименте «Ашана» вырастет на 30−40%. В данный момент магазин предлагает около 50 тысяч видов товаров. Стеллажи с товарами станут ниже, а в оформлении торгового зала вместо сочетания белого, красного и зеленого цветов появятся серые и бежевые оттенки.

Нововведения уже реализуются в трех точках. Одна из них — в московском ТЦ «Авиапарк». Там магазин поделили на зоны — на отдел «Книги» с деревянными стеллажами и детской площадкой, а также отдел одежды и обуви, где товары рассортированы по цвету и стилю. Полки, согласно новой концепции, разместят ниже, чтобы клиенты видели весь магазин.

По мнению гендиректора Infoline Михаила Бурмистрова, падение продаж «Ашана» связано с потерей среднего класса из-за того, что доля самых дешевых товаров в ассортименте магазина была слишком велика. «Вернуть средний класс крайне тяжело. Результатов изменения коммерческой модели придется ждать долго: имиджевые потери от ставки на самые дешевые и не всегда качественные товары были серьезные», — отметил он.