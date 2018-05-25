Yoola Music будет искать новых авторов среди YouTube-блогеров

Yoola, международная партнерская сеть YouTube, запустила первую в Рoссии специализированную компанию по развитию музыкальной карьеры блогеров. Yoola Music будет помогать блогерам реализовывать их потенциал как музыкантов в партнерстве с лейблом «Первое музыкальное».

Yoola Music намерена искать новых авторов среди YouTube-блогеров, помогать в создании музыкального контента, предоставляя доступ к студиям звукозаписи и опытным музыкальным продюсерам, а также будет отвечать за продвижение и дистрибуцию музыкального контента на основных digital-витринах, включая iTunes, Apple Music, Google Play, Spotify, Яндекс. Музыка, Deezer, а также новый специализированный сервис YouTube Music.

Кроме того, Yoola Music будет активно поддерживать блогеров в вопросе сохранения авторских прав в интернете, который является одним из самых сложных сегментов с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. Первыми к Yoola Music присоединились Саша Спилберг и Юрий Хованский.

Компания планирует получать доходы от дистрибуции музыкального контента блогеров, концертной деятельности (продажи билетов) и рекламных проектов, связанных с музыкальным контентом. По данным Yoola, за первый квартал 2018 года доходы от рекламы на YouTube в музыкальной категории выросли почти в два раза, а количество просмотров музыкального контента — на 42%.