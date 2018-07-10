Установка начнётся партиями уже с 17 июля

В московском парке «Зарядье» появятся новые канализационные люки с орнаментными мотивами, разработанными дизайнерами Cтудии Артемия Лебедева. На них будут изображены фирменный логотип и различные животные, растения и московские звездочки, сообщает Москомархитектура.

Чтобы люки хорошо вписывались в фирменный стиль, было решено везде использовать фирменный логотип — листочек и узнаваемую штриховку. Она нужна не только для декоративных целей, но и еще и делает люк менее скользким. Установка люков начнётся партиями уже с 17 июля.

«Обычно на московских люках присутствуют невзрачные рисунки. В „Зарядье“ большое внимание уделяется деталям, и я считаю, что сделать дизайн канализационного люка интересным для горожан и туристов, — это правильная идея, она придаст парку еще больше уникальности. Более того, во многих европейских городах, в Японии, в США такой промышленный дизайн давно стал частью фирменного стиля города. Возможно, этот тренд станет актуальным и для Москвы», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, Cтудия Лебедева является разработчиком фирменного стиля «Зарядья», она выиграла соответствующий тендер стоимостью 4 миллиона рублей в 2017 году. Согласно условиям контракта, за основу фирменного стиля взяты элементы визуальной концепции парка победителя открытого конкурса Марии Кокухиной, которая предложила сделать логотипом листок в цветах радуги.