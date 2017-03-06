Дизайнер запустил совместный проект с брендом



Иллюстрация: facebook.com/temalebedev

Артемий Лебедев разработает дизайн для кроссовок Nike. Об этом он объявил в своем блоге. Дизайнер сообщил, что это создаст для Nike оригинальную модель кроссовок черного цвета.

Дизайнер написал, что пока не может раскрыть подробности контракта, но подобный проект проходит впервые в истории Nike. 12 приглашенных дизайнеров из разных стран создадут 12 дизайн-концептов для компании. При этом Артемий стал единственным участником из России.

По словам дизайнера, будет разработана полноценная оригинальная модель на базе Air Max. Кроссовки будут черного цвета и станут отвечать представлениям Лебедева о дизайне. «Мне нравится, чтобы вещи не кричали о себе, а раскрывали свою сущность со временем. Я люблю красоту ради красоты, но не люблю, когда красота ущемляет функциональность. Мои кроссовки будут ровно такими, как я хочу».

В работе над кроссовками Лебедеву помогали дизайнеры Nike Мари Одино и Дилан Раш.