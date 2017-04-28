Сервис позволит переводить друг другу деньги владельцам iPhone



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Американская компания Apple ведет переговоры с партнерами о возможности запуска собственного сервиса денежных переводов, сообщает Recode со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

По изданмя, представители Apple уже провели консультации с финансовыми компания, на которых и обсуждался вопрос создания сервиса, который мог бы составить конкуренцию мобильному приложению Venmo от оператора платежной системы PayPal.

Предполагается, что Apple создаст сервис, который позволит переводить друг другу деньги владельцам iPhone. По данным одного источника, корпорация объявит о новой услуге до конца года, другой же сообщает, что точная дата запуска платежной системы еще не определена.

Recode напоминает, что в 2015 году Apple уже проводила переговоры с партнерами о разработке такого приложения, однако запуск сервиса так и не состоялся.