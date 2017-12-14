Появилась новая серия рекламных роликов, показывающих преимущества нового iPhone

Apple неустанно продолжает продвигать свои новинки, уделяя особое внимание iPhone X. На этой неделе компания представила серию новых рекламных роликов, демонстрирующих безопасность гаджета и усовершенствованные функции.

Первое видео под названием Opens with a Glance обращает внимание на новый способ разблокировки iPhone – FaceID. Компания интерпретирует новую функцию как функцию повышенной безопасности для устройства. В ролике утверждается, что наше лицо – «самый незабываемый и волшебный пароль, когда-либо созданный для гаджетов».

Следующее видео рекламирует функцию Portrait Lighting, которая до этого не была освящена в рекламных роликах iPhone.

Третий ролик тоже рекламирует FaceID – но теперь он подчеркивает адаптивность технологии к изменениям на лице человека. Владелец iPhone X, вопреки слухам, может экспериментировать со своей внешностью, отращивая бороду или усы, это не помешает ему разблокировать сво будь то отросшая борода или усы у мужчин, к примеру, все равно пользователь сможет разблокировать свой iPhone X.