Apple неустанно продолжает продвигать свои новинки, уделяя особое внимание iPhone X. На этой неделе компания представила серию новых рекламных роликов, демонстрирующих безопасность гаджета и усовершенствованные функции.
Первое видео под названием Opens with a Glance обращает внимание на новый способ разблокировки iPhone – FaceID. Компания интерпретирует новую функцию как функцию повышенной безопасности для устройства. В ролике утверждается, что наше лицо – «самый незабываемый и волшебный пароль, когда-либо созданный для гаджетов».
Следующее видео рекламирует функцию Portrait Lighting, которая до этого не была освящена в рекламных роликах iPhone.
Третий ролик тоже рекламирует FaceID – но теперь он подчеркивает адаптивность технологии к изменениям на лице человека. Владелец iPhone X, вопреки слухам, может экспериментировать со своей внешностью, отращивая бороду или усы, это не помешает ему разблокировать сво будь то отросшая борода или усы у мужчин, к примеру, все равно пользователь сможет разблокировать свой iPhone X.