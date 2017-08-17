Корпорация собирается создавать сериалы по аналогии с «Игрой престолов»



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Apple утвердила на будущий год бюджет в 1 млрд долларов на покупку и производство оригинального контента, сообщает The Wall Street Journal.

Apple планирует не только производить свои шоу, но и купить права на показ до 10 телевизионных сериалов, похожих на «Игру престолов» от HBO. Компания будет распространять контент через Apple Music или создаст новую площадку, ориентированную на видео. Собственный видео-контент сделает Apple существенным конкурентом на переполненном медиарынке, где новые игроки и традиционные компании стремятся произвести оригинальные шоу, считают в компании.

Эксперты полагают, что выход на новый рынок будет нелегким для Apple, так как у ключевых игроков - Amazon и Netflix бюджеты на создание шоу значительно больше. Например, Netflix планирует потратить в этом году порядка 6 млрд долларов. Выделенная компанией Apple сумма составляет половину бюджета НВО, принадлежащего Time Warner Inc, у которой одна серия вроде «Игры престолов» стоит больше 10 млн долларов.

Эксперты считают, что Apple нужен «хотя бы один хит», чтобы видеосервис стал успешным. Ранее Apple запустила шоу «Планета приложений» и «Караоке в машине», но они подверглись критике.

В начале этого года стало известно, что Apple планирует выпускать телепередачи и фильмы для Apple Music и собственных телеприставок. Оригинальный контент позволит компании повысить продажи iPhone и iPad, которые в последнее время замедлились.