Хорошие результаты показали iPhone, сервисы, Mac и Apple Watch



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Apple успешно начала новый финансовый год. В первом квартале, который закончился 31 декабря, корпорация получила рекордные выручку и прибыль на разводненную акцию. Объем продаж компании достиг небывалых 78,4 млрд долларов. Квартальная прибыль сократилась с 18,4 до 17,9 млрд долларов.

На американские рынки пришлось 36% доходов Apple, на остальной мир — 64%. Глава компании Тим Кук заявил, что они продали больше iPhone, чем когда-либо прежде, и установили исторические рекорды по выручке от iPhone, сервисов, Mac и Apple Watch. Пользователи App Store также продемонстрировали рекордную активность. При этом компания уже готовит своим поклонникам новые продукты. Своим инвесторам Apple вернула около 15 млн долларов — в виде дивидендов и путем выкупа акций.

Продажи iPhone показали стремительный рост по сравнению с предыдущим кварталом. В праздничный сезон продажи смартфонов выросли на 72% в штуках и на 93% в денежном выражении. Годовой прирост был гораздо более скромным (+5%). Продажи iPad увеличились квартал к кварталу, но за год ушли в минус (в среднем на 20%).