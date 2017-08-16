Крупнейшие IT-компании выступили против бесконтрольной работы правоохранителей, использующих данные их пользователей



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Крупнейшие американские IT-компании обратились в Верховный суд США с просьбой рассмотреть вопрос о правилах доступа правоохранительных органов к данным пользователей, в частности, к определению их локации, сообщает The Verge.

Просьба подписана 14 компаниями, среди которых Google, Facebook, Apple, Airbnb, Cisco Systems, облачный сервис Dropbox и другие крупные социальные сети и сервисы. В документе заявляется, что существующая практика, при которой полиция без ордера может узнать геолокационные данные пользователей, нарушает четвертую поправку конституции, которая запрещает необоснованные проверки и задержания. Поэтому компании обратились с просьбой рассмотреть некоторые положения поправки, в соответствии с которой, выдача любого ордера должна осуществляться с разрешения суда.

«Четвертая поправка должна быть адаптирована к новым реалиям. Суд должен уточнить применение некоторых положений, чтобы гарантировать взаимодействие закона с интернет-технологиями в соответствии с реальной ситуацией и ожиданиями людей»,— говорится в заявлении.

Верховный суд рассмотрит это заявление осенью.