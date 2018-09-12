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Антипиратские законы изменят из-за конфликта «Яндекса» и «Газпром-Медиа»

12.09.2018 в 10:55

В настоящее время компании судятся из-за размещенного в сети пиратского контента

Depositphotos

Антипиратское законодательство, действующее в РФ, нужно изменить после конфликта, который вспыхнул между «Яндексом» и «Газпром-Медиа», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Р Ф Максима Акимова.

«Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно», — сказал вице-премьер.

По словам Акимова, правительство работает по этому вопросу в сотрудничестве с Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службой, агентством по интеллектуальной собственности и бизнесом. Правки в Госдуму планируется внести до конца года.

В настоящее время компании судятся из-за размещенного в сети пиратского контента. Так, в августе Мосгорсуд удовлетворил заявление телеканалов группы «Газпром-Медиа» к «Яндексу» и постановил удалить ссылки на пиратский контент в сервисе «Яндекс.Видео». Позднее Роскомнадзор снял свои претензии, однако в «Газпром-Медиа» заявили, что ссылки на пиратский контент холдинга все еще доступны на видеосервисе «Яндекса».

В пресс-службе холдинга указали, что компания сохраняет за собой право подачи новых исков. В «Яндексе» также намерены оспаривать решение суда.

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