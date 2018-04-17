Все про майнинг, биржи, криптовалюту и блокчейн от первого лица

Перед вами анонимный разговор корреспондента Sostav c одним московским майнером. Александр (имя заменено) ушел с неплохой реальной работы, чтобы «поднимать» виртуальные деньги. Да, такие люди действительно существуют.

Как все начиналось?

Давно хотелось поговорить с человеком из этой Вселенной, потому что… мы из другой. Я включила диктофон, предупреждаю сразу.

Ну да, я вас понимаю, это пока сложно для обычных людей. Не играете на биржах?

Пока нет. Может быть, сегодня прямо и начнём. Ты нам откроешь эти ворота, но главное — ворота майнинга. Поэтому давай с самого начала! Как это всё начиналось?

Начиналось всё с помоек. Ящики от фруктов собирал, но это было давно, когда биткоин стоил 1 000 рублей.

Ящики от фруктов?

Я на них (ящиках) ферму собирал — дешевый способ такой (вместо системных блоков — прим. ред). Потихоньку покупал видеокарты. Попутно ремонтом железа занимался, знакомился с людьми, которые рассказывали много всяких тонкостей. Находил специальные точки в Москве, где бывают разные «бэушные» видеокарты недорого…

Это был какой год, когда ты начинал?

Я начинал в 2010 году. Когда биткоин был равен 1 000 рублей — 30 $ по тому курсу. Тогда первый хайп начинался. Копали вместе с высокотехнологичными компаниями в подвале, с производителями видеокарт тоже копали.

Вы «копать» называете это?

Да, это всё равно, что добыча полезных ископаемых.

Шахтёры рискуют жизнью, а вы чем рискуете?

Только своими деньгами. Тогда были интересные времена. Честно скажу: никто из тех, с кем я работал, не удержал битки (биткоины), кроме меня.

Почему?

Люди веру теряли, когда курс сильно вниз пошел. Тогда было падение с $ 1 000 до $ 200, и народ этого не выдержал психологически. Слились люди. Коррекция длилась больше года, то есть больше года курс до $ 1 000 восстанавливался.

Как тебе удалось выдержать?

Я просто верю в эту технологию. Блокчейн вообще сравнивают с изобретением точного времени. Он примерно такое же влияние на экономику, скорее всего, окажет. Просто пока его применение — это виртуальные деньги, которые мало кому понятны.

А вот тогда, в 2010 году, чтобы начать, нужны были какие-нибудь средства?

Нужно было биткоины купить, либо видеокарту. На самом деле, для начала достаточно было одной видеокарты.

Так, ты купил видеокарты. Физически как всё это выглядело?

Физически просто: компьютеры с 5-ю или 7-ю видеокартами, можно и больше.

Сколько в те времена можно было «накопать» в месяц?

Тогда хорошо дело шло. Мы намайнили на десяти фермах за полгода 500 лайтов (litecoin).

Тогда было две валюты: bitcoin и litecoin, а сейчас их уже тысячи. Биткоин был в районе 1 000 рублей, лайткоин — 2 рубля. Сейчас лайткоин в пике — 350 $.

350 $?

Ага

Ого!

Хорошо люди заработали, кто в этом был изначально!

А сейчас ты в биткоинах или как?

Я диверсифицирую портфель, сейчас у меня, около 40 разных валют. Сейчас уже все настолько сложно, что люди работают командами человек по десять. А я обычно один работаю. В самом начале я вступал в партнерство с производителями железа за процент, чтобы они нам железо дали. Они, правда, тоже не верили в это.

Не верили, но все равно на всякий случай давали, вдруг повезет?

Для них это был большой эксперимент. В пике лайткоин до $ 50 доходил.

Момент, когда майнер бросает работу

В 2010 году началось все с лайткоинов, а потом что? Давай логически дойдем до того момента, когда ты бросаешь работу.

Я больше этим как хобби занимался. У людей, которые занимались этим профессионально, мощности на фермах по несколько мегаватт стояли. Чтобы вы понимали, одна ферма — это 650 кВт максимум. И у профессионалов география разбросана — все диверсифицировано от Польши до Иркутска. Чтобы не накрыли разом.

Про «накрыли» — это отдельная тема.

А работу я бросил, когда стал зарабатывать в десять раз больше в месяц, чем моя зарплата.

Периоды сложные были?

Да, когда первый хайп прошел и биткоин упал до 200 долларов. В течение года народ просто за свет копал (чтобы компенсировать расходы на электроэнергию — прим. ред). Многие тогда завязали. А я у них железо на «Авито» покупал по дешевке.

То есть, таким глубоко верующим людям, как ты, повезло? В том плане, что цены упали, и можно было купить дешево.

Да, именно так.



Начиналось все с одной видеокарты, а сейчас у тебя их сколько?

Сейчас уже 200 штук, но это не очень много на самом деле, по мощности это 30−40 кВт. Все мое железо сейчас стоит в районе шести миллионов.

Какие еще этапы были? Что случилось за эти 8 лет?

Для кого-то, наверное, были неприятные сюрпризы на рынке, у меня такого не было — я планомерно двигался, целенаправленно. Главное, очень дорогие видеокарты не покупать.

Как быстро получилось вывести живые деньги, чтобы пустить их в развитие?

С самого начала.

А как? Не все понимают, реально ли это?

Есть 1001 способ получения наличных или покупок.

Без паролей и явок как вообще в кэш все переводится?

Я через обменники вывожу. Заходишь на сайт, оставляешь заявку, переводишь криптовалюту на кошелек. Затем в чате куратор сообщает номер заказа спрашивает номер телефона, на который затем звонит курьер. Ты ему номер заявки своей говоришь, он говорит куда приехать, либо в офис, либо где-нибудь встретиться возле метро… Деньги можно не считать, всё честно.

Обменники?

Да, серые обменники.

Мир, который мы не видим…

В Москве их уже много.

Максимальная сумма, которую ты выводил сам?

Ну, разом пару миллионов выводил. Никаких проблем с этим нет.

Курьер прям реально привозит пару миллионов?

Да, прям реально.

Не страшно, что кинут?

Нет, ведь для людей это бизнес, у них своя репутация. Им проще свои проценты заработать с 1 000 человек, чем одного кинуть на пару миллионов, у них оборотов больше. Все всем довольны. Если еще государство не будет вмешиваться, то вообще все будет замечательно.

А оно наверняка будет вмешиваться.

На самом деле это все сложно реализуемо. Я бы сказал, что дни государства уже сочтены, так что готовьтесь (смеется). Они рано или поздно не смогут налоги собирать, просто все реально в крипту перейдет.

Практически остался последний шаг, чтобы налоги не платить государству — массово начать продавать товар за криптовалюту. Тогда обычные деньги перестанут быть нужны вообще. А поскольку это все анонимно — насилие применить не к кому.

Поскольку все анонимно: какие еще есть способы обналичить? Какие-нибудь банки делают переводы на карту?

Я себе никогда никаких карт не заказывал, но на Западе сервисы выпускают карты с привязкой с биточкам, можно, например, в банкомате снимать наличность.

Вот ты обращаешься в обменники, у них твой номер телефона, наверняка ты шифруешься. Используешь одноразовую sim-карту?

Да не особо шифруюсь, но можно использовать анонимную симку.

Это приходится потом помнить.

Если использовать анонимную симку и VPN, вообще мало кто найдет. Есть еще блэкфоны и мессенджеры, защищенные от прослушки. Например, в мессенджере coolbox нет регистрации, там просто ссылка отправляется человеку, с кем есть желание анонимно пообщаться, и вся связь между устройствами — через шифрование, без всяких посредников.

Что сейчас?

Что сейчас происходит с биткоином?

Лишних людей вытряхивают, как и в прошлый раз.

Есть мнение, что биткоин может расти только за счет притока новых людей, как пирамида. Люди приходят как хомячки, покупают, вкладывают реальные деньги, и он растет.

По сути, так и есть.

А если все было так, то что же случилось, почему он начал падать?

Не может все расти непрерывно. Он рос последний год, но не может же он сразу взять и до ста тысяч вырасти. То же самое, что и на всех других рынках происходит. Например, не исключено, что скоро в Америке будет обвал американского фондового рынка, потому что он тоже долго рос, но уже начинает падать.

Это как с погодой. Месяц идет дождь, потом перестает, потом снова идет. Но дождь не может идти целый год.

Этим процессом кто-то управляет?

Есть разные теории на этот счет, скорее всего сейчас где-то 40% биткоинов сосредоточены у 1 000 человек и они, конечно, могут между собой договариваться и хорошо рынок двигать туда-сюда. Но это одна из теорий, которую никто не может доказать и подтвердить.

Не все же люди такие благородные, заботятся о новых технологиях, кто-то просто набивает карманы баблом, а не другими ценностями.

Сейчас не поздно этим начать заниматься? Что для этого нужно человеку с нуля? Сколько стоит вход сейчас?

Нет, не поздно. Можно сколько угодно битка купить.

А если говорить про майнинг, а не про биржу?

Можно с одной фермы начать, все зависит от желаний. Сейчас одна видеокарта в среднем $ 2 в день дает. Соответственно, одна обычная ферма на 6 видеокарт приносит где-то $ 12 в день. Но сейчас цены на железо задраны, я бы не советовал его покупать пока.

Сколько нужно подождать?

Все от курса зависит, конечно, если и дальше будут просадки, то железо подешевеет. Скоро его дефицит должен уменьшиться, потому что народ закупался на пике, когда одна видеокарта в день давала $ 5-$ 6, а не $ 2, как сейчас.

Это про какую валюту ты сейчас?

Эфир.

А к каждой видеокарте свои валюты?

Да, и по-хорошему надо искать валюты, которые мало кто копает и у которых прочности больше. Есть специальные калькуляторы в майнинге, там можно подсчитать прибыль распространенных валют.

У нас тут недавно Минфин выступил с инициативой находить майнеров по расходам на электричество и по трафику, и налоги с них брать. Как ты к этому относишься?

Это сложно реализовать, потому что трафик можно через VPN пустить. Кстати, привет закону Яровой, все данные будут в зашифрованном виде храниться, и они ничего не смогут расшифровать.

Сейчас на блокчейне появляются уже фактически мировые каналы обмена трафиком, например, VPN на блокчейне. Каждый человек может взять свой интернет-канал и продать. И эти вещи сделают интернет практически нецензурируемым. Потому что, допустим, VPN-провайдера можно удалить, потому что это централизованный сервис, к ним можно в офис прийти. А в таких случаях некуда будет проходить. По трафику они ничего не смогут отследить, а по электричеству… Ну, опять-таки, как это будет на практике осуществляться, сложно сказать. Я, может, дом обогреваю этим электричеством.

Ты говорил, твоя ферма за городом, не в Москве?

За городом, потому что недвижимость дешевле.

Что там, цех или дом?

Пока у меня просто квартира. Я думаю отыскать какой-нибудь цех или дом с 50 кВт. Есть интересные варианты, где трансформаторы хорошие. Или куда-нибудь можно уехать, в страны, где более хорошая юрисдикция в этом вопросе.

Например?

Беларусь, Швейцария, Канада, Америка, Сингапур. Сейчас таких стран немало. Соответственно в тех странах, где не будет развиваться блокчейн и криптовалюты, с экономикой будет все плохо.

Когда ты работал, был определенный распорядок жизни, понятный каждому. Как ты сейчас живешь?

Фактически — так же, просто в офис не хожу. Встаю, на фермах что-то делаю, смотрю, что на биржах происходит, новости индустрии, какие валюты еще можно намайнить. И, конечно, за фермами надо следить.

Как часто они ломаются, вылетают, технические какие-то проблемы происходят?

Когда ферм много, то много работы: термопасту менять, вентиляторы. Поломки бывают, не то чтобы серьезные, но на все это нужно время.

Проблемы или контакты с криминалом, предложения от авторитетных людей были?

Да я особо не свечусь, у меня деньги есть, зачем мне еще. Так можно и огрести. Я не жадный, жадность ведет к бедности.

У тебя миллион долларов есть?

Есть (смеется).

Как простому парню кто-то разрешит просто так вывести миллион в кэш?

Зачем у кого-то спрашивать разрешения? Нужны деньги — получи, не вопрос. В Москве реально можно миллион получить в кэш. Вот такие времена пошли!

Мы периодически слышим истории про то, как грабят биржи криптовалют. Что делать, если у тебя там лежали деньги?

Не держать все в одной корзине, то есть, на одной бирже.

Сейчас стоит покупать или еще подождать?

Если есть деньги, которые не жалко, то стоит купить. Но на кредитные не стоит.

В прошлом году я советовал покупать на кредитные, когда эфир еще стоил 10 долларов. Сейчас это опасно, потому что непонятно, что будет дальше: эфир должен отыграть насколько-то вниз, оно же не может так всё быстро расти. Биткойн тоже должен вниз отыграть, может он до $ 4 000 или даже до $ 2 000 снизится еще. Может еще больше вниз уйдет, а может и нет.

Сейчас просто в крипту начинают входить инвестиционные фонды и банки, возможно скоро и Центробанки придут, разные новости ходят.

Вообще, в мире криптовалют очень много дезинформации. Недавно ходила новость, что хакеры взломали почту Центробанка Китая, и с этой почты рассылают фейковые новости, чтобы нанести угрозу рынку, что Китай запрещает что-то. Сложно сказать, где правда, а где ложь.

Китайские разработчики тем временем в Канаду перебираются, потому что там законодательство лучше, экономическая система стабильнее, их там никто не будет трогать. В Китае сейчас 75% богатств населения — это недвижимость, поэтому там не очень хорошо с экономикой. Они просто боятся, что крипта начнет валить экономику. Просто все боятся.

Мы тоже наверное боимся, потому что у нас нет криптовалюты, боимся того, что будет, когда она начнет валить рубль или доллар…

В итоге всем станет лучше, потому что очень много налогов не целевым образом используются. Блокчейн позволит сделать весь траты прозрачными, поэтому его не любят чиновники. А это позволяет чиновников заместить. Блокчейн - это фактически новый способ ведения баз данных.

Это да. Это мы уже усвоили.

Поэтому все базы данных можно заменять, и всех людей высвобождать, которые просто потребляют экономические ресурсы, и ничего полезного не создают.

Что будет?

Идеи — раздать пенсионерам по такой ферме — это вообще здраво?

Уже есть такие эксперименты, например, в Финляндии людям деньги раздают и смотрят, что с ними будет происходить.

Это да — безусловный доход.

Да. Ну, в итоге все к этому придет, потому что экономическая модель, которая создавалась последние десятилетия, уже трещит. Центробанки в последние годы активно печатают деньги, а чем эти деньги обеспечены, никого не тревожит.

А биткоинов конечное количество?

Да, конечно.

Они домайнятся до какого-то объема и потом все?

Да, 80% уже выпущено.

А что произойдет, когда будет выпущено 100%?

Майнеры будут получать комиссии за переводы. Вот и все. Они и сейчас комиссию получают, то есть награду за новые блоки, а так будут получать просто комиссию.

Значит, валюта, эти деньги будут как бы ходить в новой цифровой экономике?

Да, если биткоин выживет, но не факт, что он выживет. Сложно сказать, какая модель победит. Есть криптовалюты, где инфляция заложена. Все будет зависеть от того, куда толпа пойдет.

Недавно была публикация в «ForkLog», в которой автор теории «Черного лебедя», как его зовут, я не помню, к сожалению (Нассим Николас Талеб — прим. ред.), назвал биткоин страховкой от мрачных прогнозов Оруэлла в романе-антиутопии «1984». То есть, фактически биткоин позволяет устранить монополию отдельных людей на управление экономикой, потому что эти отдельные люди далеко не всегда принимают правильные решения.

А «эфиров» тоже будет конечное число?

«Эфиров», насколько я помню, бесконечное количество, но там все меняется. «Эфир» — это больше платформа для всяких приложений, чем для валют, он так и задумывался Виталиком Бутериным. На нем сейчас много приложений пишется, и некоторые уже работают.

А Telegram?

Telegram скорее всего даст мощный импульс разведчикам криптовалют. Сама по себе позиция Дурова правильная, что он ни с кем не сотрудничает, что он очень тщательно выбирал инвесторов, уже наученный опытом Вконтакте. У него не только валюта будет, но и своя платформа — своя экономическая экосистема внутри, магазины и много всяких сервисов. Я думаю, примерно так это будет развиваться. Опять же, к 2022 году прогнозируют рост числа пользователей Telegram до миллиарда. У него фактически такая база будет через несколько лет на своей платформе.

Всё это будет работать на смартфоне и всё будет достаточно просто для конечного пользователя. Если с биткоинами могут быть какие-то проблемы, то я думаю, что в Telegram всё будет понятно, без заморочек и особых знаний не потребуется. Это очень мощно будет.

В ближайшем будущем.

Там уже на 80% всё готово.

12 долларов в день — 300 в месяц. Это же больше, чем расходы на электричество. Тогда почему народ не занимается этим повсеместно?

Нужны определённые навыки и время. Необходимо хорошо в компьютерах разбираться, в экономике желательно тоже. Хотя, любому человек желательно в ней разбираться.

Это да, чего не скажешь о действительности.

Просто ни школа, ни институт не учат разбираться в экономике. Система образования готовит исполнителей, которые придут и будут работать на правительство, как в «Матрице» всё примерно построено.

А у тебя образование?

У меня компьютерное — автоматизированные системы управления. И еще я просто с самого начала чувствовал подвох в экономической системе (смеется).

Когда родился? (шутка)

Да, сразу понял, что что-то тут не то, куда-то не туда идут деньги! Работаешь, работаешь, а деньги не идут не туда. И надо что-то с этим делать.

А нам-то теперь с этим что делать?

Начать с книги Роберта Т. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Там про альтернативные источники заработка. И про то, как мир устроен с экономической точки зрения.

А также читать форумы, Telegram-каналы — всё пока там. И всё быстро меняется, даже книгу нет особого смысла писать, пока её напишешь, она устареет.

Ты живёшь в каком-то постоянном ощущении риска? Как всё это происходит психологически?

Да нет, хотя, первые пару лет было ощущение риска.

А с точки зрения законности?

Я уже привык. Меня это не смущает. Тем более, что можно уехать.

Но на всякий случай, ты не распространяешься?

Да, не распространяюсь. Просто деньги любят тишину!

Спасибо, если соберемся майнить, обратимся за консультацией!

Вам спасибо!