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Аномальная жара в Европе повысит цены на пиво

12.09.2018 в 17:00

Дефицит пивоваренного ячменя сделает более затратным производство напитка

Depositphotos

В ближайшие месяцы и вплоть до начала 2019 года цены на пиво повысятся по причине аномальной жары в Европе, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы инвестиционного банка Berenberg.

Этим летом в Европе были периоды аномальной жары, из-за чего пострадали посевы ячменя. Ожидается, что дефицит пивоваренного ячменя достигнет почти 500 тонн, а на ячмень приходится в среднем 20% затрат производителей пива.

«Средняя стоимость ячменя за последние несколько месяцев значительно выросла, в первую очередь из-за жары в Западной и Восточной Европе», — пояснил аналитик Berenberg Хавьер Гонсалес Ластра.

Неудачным это лето оказалось и для хмеля, урожай которого также пострадал из-за отсутствия дождей и жары. В частности, в Чехии фермерам удалось собрать всего 4,7 тыс. тонн хмеля, а это на 2,1 тыс. тонн меньше, чем в 2017 году.

Кроме того, выросли и другие издержки пивоваров, включая дополнительные ингредиенты для производства пива, а также стоимость электроэнергии. Также выросли и цены на алюминий, необходимый для изготовления пивных банок. Поэтому производственные издержки крупнейших производителей, таких как Heineken и Carlsberg, вырастут на 16% до начала 2019 года.

Напомним, ранее крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков — компания Coca-Cola объявила о повышении цен на свою продукцию из-за введения США ввозных пошлин на алюминий, из которого также делаются банки для напитка.

Пиво Дефицит повышение цен
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