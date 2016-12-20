Причинами продажи медиаактива стал спад на рекламном рынке и закон о СМИ



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Инвесткомпания британского бизнесмена Джерома Буфа New Sparta продала свой единственный в России медиаактив — еженедельник "Финансовая газета". Новым владельцем еженедельника стала малоизвестная на медиарынке Анна Гончарова и подконтрольная ей компания "Финансовый результат", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

New Sparta через BNE Media Ltd владела 100% "Международной медиа группы" (ММГ), издающей "Финансовую газету", с января 2015 года. В январе 2016 года после вступления в силу закона об ограничении иностранного участия в СМИ, BNE Media Limited сократила свою долю до 20%, а 80% получила Екатерина Тейн, руководитель департамента девелоперской группы ПСН. Еще одной причиной продажей медиаактива стал продолжающийся спад на российском рекламном рынке.

В интервью изданию исполнительный директор ММГ Кристофер Эйбел-Смит подтвердил информацию о том, что BNE и ее русский партнер решили выйти из "Финансовой газеты" в соответствии с законом о СМИ.

По данным источников издания, представители New Sparta пытались продать 80% "Финансовой газеты" как минимум с начала 2016 года. Приобрести еженедельник предлагалось представителям банков, в том числе ВЭБа. Неназванный бизнесмен из медиаотрасли также рассказал "Коммерсанту", что рассматривал возможность приобрести 80% "Финансовой газеты" за 20 млн рублей, если у New Sparta останется 20%, но отказался от сделки, узнав, что британцы хотят полностью выйти из актива.

"Финансовая газета" основана в 1915 году. В 1990-х еженедельник стал официальным изданием Минфина РФ, который начал публиковать там ведомственные документы. В сентябре 2011 года было объявлено о перезапуске "Финансовой газеты", на тот момент контролировавшей ся Минфином. В 2015 году, после того как New Sparta купила ММГ, в "Финансовой газете" стали публиковаться переводные материалы англоязычного новостного интернет-ресурса BNE-Intellinews. Его New Sparta создала на базе двух СМИ в 2014 году.