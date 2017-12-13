Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru задает топ-менеджерам медийного и рекламного бизнеса два вопроса – о том, как изменился медиарекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится генеральный директор коммуникационный группы Media Direction Group Андрей Брайович.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок в этом году? И почему?

2017 год на рекламном рынке прошел без серьезных потрясений. Негативное влияние оказало продолжающееся снижение покупательской способности населения и падение спроса, что не могло не сказаться на рекламной активности брендов.

С другой стороны, российская рекламная индустрия активно развивается и запускает новые инструменты, технологии в том числе и в традиционных медиа. Так, рекламодателям уже доступны инновационные решения и технологии, связанные с использованием Big Data и алгоритмизацией многих процессов.

Интеграция диджитал-инструментов в высокоохватные офлайн-форматы, например с технологией Programmatic Digital OOH, открывает уникальные возможности для рекламодателей и агентств: управление медиапланом и контролем за набором kpi в режиме реального времени, детальная аналитика по каждой кампании, гипертаргетирование и, как следствие, рост эффективности рекламных инвестиций.

Я уверен, что за такими решениями будущее рекламы. В скором времени внедрение подобных подходов в классические медиа станет нормой, но пока этого не случилось digital-сегмент продолжает увеличивать свою долю на рынке. По данным АКАР, в третьем квартале интернет обогнал ТВ по объемам рекламных бюджетов. Вопрос в том, сохранит ли диджитал лидерство по итогам года.

Из внутриотраслевых событий можно отметить начало деятельности Национального рекламного альянса, запущенного в прошлом году.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

Кроме трендов 2017 года, которые сохранят свое действие и в следующем году, нас ждет ряд масштабных событий, которые могут оказать влияние на рекламный рынок. Так, в 2018 году пройдет сразу несколько глобальных спортивных мероприятий – Зимняя Олимпиада и Чемпионат мира по футболу. Как правило, такие события привлекают большое внимание аудитории и повышают маркетинговую активность брендов.

Наибольше надежды связаны, конечно, с ЧМ по футболу, который пройдет в российских городах. Кроме роста рекламных объемов нас ждет рост туристического потока в Россию и, как следствие, увеличение потребления и ВВП страны. А вот влияние Зимней Олимпиады на рекламный рынок пока под вопросом, так как это в большой степени будет зависеть от ТВ-трансляций соревнований, которые в свою очередь связаны с участием в них российских спортсменов.

Еще одно важное для страны событие – Выборы президента 2018 – скорее всего, не окажет существенное влияние на рекламный рынок. Традиционно политическая реклама в России гораздо менее активна, чем в странах Европы и США. Вряд ли предстоящая предвыборная гонка преподнесет сюрприз в этом отношении.

На рынке продолжится развитие новых технологий, позволяющих лучше понять потребителей. Рекламодатели заинтересованы в глубоком знании своих клиентов, особенностей их потребительского поведения и того, как они меняются с изменением окружающего контекста. Иногда факторы, которые влияют на спрос на тот или иной продукт, могут быть совсем не очевидны: ухудшение экологической ситуации, миграция, социальные, политические или культурные причины. С новыми инструментами станет возможно не только анализировать уже произошедшие события и их влияние на аудиторию, но и прогнозировать их.