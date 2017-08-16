Подъем сегмента будет обеспечен только в краткосрочной перспективе



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Чемпионат мира по футболу 2018, который будет проходить в России, позитивно повлияет на российский рынок наружной рекламы. ЧМ обеспечит существенный рост выручки от наружки в 2018 году после трех лет неуклонного снижения, пишет РБК со ссылкой на аналитиков PwC. Однако эффект будет краткосрочным, и в 2019 году рынок вернется к отрицательной динамике.

Это схожая ситуация с подъемом наружной рекламы от проведения Олимпиады 2014 в Сочи, уточняет издание. «Ожидается, что эффект от чемпионата мира по футболу окажется еще более существенным. В отличие от зимних Олимпийских игр, которые были сконцентрированы главным образом в Сочи, для чемпионата мира по футболу проводится модернизация объектов и транспортной инфраструктуры (особенно аэропортов) по всей стране», — цитирует РБК экспертов PwC.

Согласно данным консалтинговой компании PwC, о которых пишет издание, по итогам 2016 года объем российского рынка наружной рекламы составил $469 млн, что на 27% ниже показателя за 2014 год. Снижение в ближайшие годы продолжится на 0,1% ежегодно вплоть до 2021 года, когда емкость рынка составит $465 млн.

Напомним, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, которая дает объемы рекламного рынка в рублях, в 2014 году сегмент наружной рекламы составил 40,6 млрд. рублей (+0%), в 2015 году — 32 млрд. рублей (-21%), в 2016 году — 38,3 млрд. рублей (+6%).