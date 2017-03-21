amnesty.org
Креативная команда агентства Ogilvy (Франкфурт) вместе с Amnesty International запустили социальную кампанию об ужасах войны. Для большинства из нас кровь и смерть бывают лишь на экранах телевизоров, и мы в любой момент можем переключить канал. Но люди, изображенные на постерах, этого сделать не могут: для них война - не просто кино или сюжет в новостях, для них это повседневная реальность.
В рамках кампании креативщики создали три постера. Герои фотографий, очевидно, находятся в зоне военных действий. На всех трех постерах люди сидят в темных маленьких помещениях и смотрят в окно, напоминающее экран телевизора. Через это окно они видят солдат, взрывы и мужчину с раненным ребенком на руках.
Состав творческой группы
Ogilvy, Frankfurt, Germany (креатив)
Executive Creative Director: Felix Fenz
Creative Director: Peter Strauss
Art Director: Sergej Chursyn
Copywriter: Peter Strauss
Post Production: Joachim Becker / H&O
Management Supervisor: Michael Fucks
Account Executive: Viorel Borgovan
Art Buying: Natalie Hergenhan
Head of Integrated Production: Oliver Kreage
Photographer: Andrew Reed Weller