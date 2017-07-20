Он “подумывает” баллотироваться в президенты США в 2020 году, поэтому приехал к россиянам “за помощью” в предвыборной кампании



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Известный американский актер, комик и телеведущий Стивен Кольбер открыл “Неделю России” в своем вечернем шоу The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS.

В Москве он прогулялся по Красной площади, потягивая фраппучино из Starbucks и размышляя, грозит ли миру новая Холодная война. А в Санкт-Петербурге он побывал на Дворцовой площади, и под светом белых ночей увидел на набережной “дурачков”.

В Москве Кольбер также посетил шоу «Вечерний Ургант», где спросил ведущего, много ли запретов на российском ТВ и часто ли на нем говорят о Трампе. Кольбер в шутку обвинил создателей «Вечернего Урганта» в копировании своего шоу. Там он иронично заявил, что хочет баллотироваться в президенты США в 2020 году, поэтому приехал к россиянам “за помощью” в предвыборной кампании.

В Петербурге Кольбер исполнил свою давнюю мечту — купил вареную кукурузу у “суровой” продавщицы и съел ее, катаясь на сегвее. Гуляя по питерским улицам во время бессонницы от белых ночей, он услышал громкую музыку с теплохода и сказал: “Не такие мы уж и разные! У нас тоже полно таких дурачков на набережной”.

В следующих выпусках “Недели в России” Кольбер встретится с миллиардером Михаилом Прохоровым, журналистом Андреем Солдатовым и заглянет в президентский номер отеля “Ритц-Карлтон”, где якобы снимали компромат на президента США Дональда Трампа.

Анонс “Недели России” в шоу Кольберта

Выпуск о Петербурге

Выпуск о Москве