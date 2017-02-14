«Филадельфия Юнион» первым в истории футбола решил нанять персонального специалиста по татуировкам



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Американский футбольный клуб «Филадельфия Юнион» объявил вакансию командного тату-мастера, который будет отвечать за качество и красоту нательных рисунков футболистов. Объявление о приеме на работу размещено на сайте ФК.

В объявлении говорится, что руководство клуба заботится, в первую очередь, о новичках команды, которые приезжают из других городов и зачастую не знают, где найти хорошего тату-мастера. Кроме того, услугами командного мастера смогут воспользоваться не только игроки, но и сотрудники, тренеры, медицинские работники и даже болельщики клуба.

«Мы ищем человека с богатым опытом и навыками работы в американском и японском стилях, реализме и т.д.», - сообщил вице-президент по маркетингу «Филадельфия Юнион» Даг Восик.

Отметим, что татуировкам в мире спорта и рекламы отводится отдельное место. С их помощью бренды привлекают внимание к себе, но при этом срок действия такой рекламы неограничен, ведь, как правило, люди «набивают» рисунки на своих телах на всю жизнь.

Так, в 2014 году шведское подразделение производителя спортивной одежды и аксессуаров Reebok предложило поклонникам здорового образа жизни заработать 5800 долларов, для этого надо было лишь сделать самую большую татуировку в виде логотипа компании. А в 2011 году российская сеть магазинов электроинструмен тов «220 вольт» заплатила по 10000 рублей каждому, кто наколол тату в виде логотипа ритейлера. Всего в акции приняли участие более ста человек, благодаря чему она попала в Книгу рекордов Гиннесса.