По мнению экспертов, уход бренда продиктован проблемами на рынке бижутерии

Компания «Клэрс», франчайзи американской бюджетной сети аксессуаров и бижутерии Claire’s, закрывает магазины в России. Вторая попытка американского бренда выйти на российский рынок закончилась неудачей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Впервые бренд Claire’s появился в России в 2006 году: франшизу на его развитие тогда получила Alshaya Group. Но в 2013 году она закрыла магазины Claire’s. Спустя три года, в 2016, права на развитие бренда на российском рынке достались «Клэрс», созданной менеджерами ювелирной сети Valtera. Новый франчайзи собирался открывать магазины в торговых центрах Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. В течение трех лет должно было появиться до ста магазинов. Однако на сегодняшний день осталось всего три точки Claire’s в Москве — в ТЦ «Метрополис», «Океания» и «Мега Белая Дача». В январе количество работающих магазинов было вдвое больше.



Эксперты отмечают, что очередной уход Claire’s из России продиктован не проблемами конкретного бренда, а общей ситуацией на рынке бижутерии. Несколько лет назад в мире начал отмечаться подъем спроса на бижутерию, на что российский рынок отреагировал появлением новых сетей. Но сегодня покупательское поведение изменилось: потребители предпочитают более качественные изделия, которые прослужат не один сезон и будут актуальны и через несколько лет. Именно поэтому теперь более востребованными стали монобрендовые магазины бижутерии в среднем и выше среднего ценовых сегментах.