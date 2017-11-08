Компания NtechLab победила в конкурсе американской разведки со своим приложением FindFace

Российская компания NtechLab победила в конкурсе алгоритмов распознавания лиц, который проводился Американским агентством передовых исследований в области разведки (IARPA) и Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), сообщают «Ведомости». NtechLab получила сразу два приза: за скорость и за точность идентификации.

Технология, созданная специалистами лаборатории, легла в основу приложения FindFace в прошлом году. Оно позволяет найти людей по фотографии в «ВКонтакте» за 0,5 секунды. За это время алгоритм находит нужного человека из миллиарда пользователей.

В мае NtechLab получила 1,5 миллиона долларов от фонда Impulse, в который входит Роман Абрамович, и группы инвесторов во главе с первым замглавы Tele2 Александром Провоторовым. Систему FindFace уже внедрили в камеры видеонаблюдения в Москве. Около 160 тысяч камер в онлайн-режиме могут распознавать лица людей, определять их возраст и пол.