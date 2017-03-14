До сих пор подобный опыт у платежной системы был лишь на Мальдивах



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Банк “Русский стандарт” запустил в России первую дебетовую карту американской платежной системы American Express. До сих пор такие карты выпускались лишь в Мальдивской Республике, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на участников рынка.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно при среднем остатке на счете от 500 тысяс рублей в год, при меньшей сумме годовое обслуживание составит 25 тысяч рубдей в год. Она дает доступ к клубным программам AmEx во всем мире.

American Express была основана в 1850 году. Число действующих карт АмЕх в мире - 117,8 млн штук. Отличительная особенность АмЕх - широкая программа привилегий. В 2005 году AmEx подписала эксклюзивное соглашение о выпуске карт с банком "Русский стандарт". В России АмЕх жо сих пор не получила такого широкого распространения, как в мире: по экспертным оценкам, в России выпущено всего около 2 млн карт АмЕх.

Дебетовые карты — нестандартный продукт для АмЕх. Система изначально ориентировалась на карты с кредитной составляющей — кредитные карты и чарджевые карты. Как сообщили изданию в головном офисе АмЕх, в России дебетовые карты никогда не выпускались, но был опыт в некоторых других странах, например, в Мальдивской Республике. В АмЕх пояснили, что выпуск дебетовых карт в России осуществляется в соответствии с потребностями клиентов.