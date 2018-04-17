Студия больше не будет переводить «Кремниевую долину» и «Мир Дикого Запада» из-за конфликта об авторских правах

Студия озвучки «Кубик в кубе» сообщила, что прекратила переводить сериалы, права на которые в России принадлежат Amedia TV. Такое решение стало следствием отказа кинокомпании работать со студией по причине конфликта вокруг нарушения авторских прав.

По мнению Amedia TV, студия нарушает ее права, занимаясь незаконным переводом, дубляжом и распространением сериалов, на которые компания обладает исключительными правами в России.

«В своем канале в Телеграме продолжаете выкладывать озвученные вашей студией сериалы, права на которые принадлежат ООО „А сериал“, что, с учетом ситуации, является недопустимым поведением и приносит сомнения в вашей искренности и порядочности», — написали в письме студии представители кинокомпании, заявив о намерении завести уголовное дело за нарушение авторских прав.

В студии права кинокомпании не отрицают. Уладить разногласии они предлагают мирным путём. Однако в связи с произошедшим конфликтом «Кубик в кубе» не будет более озвучивать сериалы «Кремниевая долина», «Миллиарды», «Эш против зловещих мертвецов», «Американская история ужасов», «Двойка» и «Мир дикого запада».

«Тысячи зрителей писали комментарии и делали посты о том, что хотят смотреть нашу озвучку легально и готовы платить за это деньги. Грустно, что Амедиа не обратила внимание на мнение тех, кто смотрит сериалы в альтернативной озвучке. Обидно, что нам придется отказаться от десятка любимых сериалов, которые мы делали хорошо», — сообщили в студии.

Основатели «Кубика в кубе» не знают, планирует ли Amedia TV подавать против них заявление. «Мы хотим завершить эту историю с минимальными юридическими рисками и для этого предложим Amedia TV заключить мировое соглашение», — говорится в сообщении студии.