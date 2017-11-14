Джефф Безос планирует, что фильм станет конкурентом «Игры престолов»

Amazon намерена снять сериал по мотивам произведения «Властелин колец» Джона Р. Р. Толкиена. Сериал может стать конкурентом «Игры престолов», написал основатель компании Джефф Безос в своем Instagram.

О съемках сериала сообщают и в Amazon. Компания заключила сделку с Tolkien Estate и Trust, управляющими имуществом писателя, а также с издательством HarperCollins и компанией New Line Cinema - подразделением Warner Bros. Entertainment. Сумму сделки оценивают в 189 млн фунтов стерлингов.

По задумке авторов, сюжет сериала будет освещать события, произошедшие до «Братства кольца», сделка предусматривает возможность спин-оффов, в основу которых лягут сюжетные линии об отдельных персонажах.

Предполагается, что сериал смогут смотреть пользователи стримингового сервиса Amazon Prime Video. Это один из главных конкурентов Netflix, которая также интересовалась покупкой прав на «Властелина колец».

В 1999 году пользователи Amazon выбрали «Властелина колец» любимой книгой тысячелетия, уточняется в сообщении компании. А фильмы трилогии получили 17 «Оскаров», включая статуэтку за лучшую картину.