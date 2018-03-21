В 2018 году алмазодобывающая компания откроет интернет-магазин

Алмазодобывающая компания «Алроса» планирует открыть онлайн-магазин в 2018 г., сообщает «Прайм» со ссылкой на заместителя гендиректора компании по сбыту Юрия Окоемова.

Сайт заработает в этом году, но точные сроки не называются. Платформа уже разработана, сейчас компания решает логистические и маркетинговые вопросы.

«Алроса» — крупнейший в России производитель алмазов. Его выручка в 2017 г. упала на на 14% и составила 269,7 млрд руб. год к году, чистая прибыль за аналогичный период снизилась на 41%.

«Думаю, что в этом году продадим там продукции больше, чем 2017 году. Было на уровне 72 миллиона долларов. В этом году, полагаю, выйдем там за 80 миллионов долларов», — сообщил Окоемов.