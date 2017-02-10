У пользователей, которые успели скачать мессенджер, приложение тоже было заблокировано

«Ростелеком» удалил мессенджер «Аллё» из магазинов приложений iOS и Android. Если вы успели скачать приложение, вы также не сможете им воспользоваться и увидите сообщение о блокировке. В компании объяснили, что после критики пользователей решили доработать мессенджер.

Напомним, недавно «Ростелеком» представил собственный мессенджер «Аллё» для совершения аудио- и видеозвонков. Приложение было запущено для жителей города Воронеж: хотя установить «Аллё» мог любой, кто скачал приложение, он мог получить лишь воронежский номер.

Однако приложение было раскритиковано пользователями в интернете и получило низкие оценки в магазинах iOS и Android. В отзывах жаловались, что так и не смогли совершить звонок, и активно обсуждали неудобный интерфейс. Кроме того, у многих проблемы начались сразу после скачивания мессенджера. Как оказалось, чтобы зарегистрироваться в приложении, необходимо было посетить офис «Ростелекома». Но приглашение приехать с паспортом для заключения договора пришло почему-то не всем, а лишь части пользователей. ПОДРОБНЕЕ

В результате «Ростелеком» удалил приложение из магазинов, а также заблокировал его для всех, кто успел скачать себе «Аллё». В компании обещают доработать мессенджер и вернуть его на рынок.

«Мы благодарны первым пользователям за обратную связь, замечания обязательно будут учтены, чтобы сделать сервис лучше. Планируем тщательно проанализировать отзывы и доработать сервис для повышения удобства использования. О возобновлении работы «Аллё» сообщим дополнительно», - рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома.