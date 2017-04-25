Пока что услуга распространяется на гаджеты

AliExpress запустил доставку товаров за один день. Услуга доступна для товаров, находящихся на складах в России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Покупатели из 20 крупнейших российских городов будут получать заказанные на «AliExpress Молл» товары уже на следующий день. Еще в 50 крупных городах сроки доставки сократятся до трех дней максимум.

По словам директора по развитию AliExpress в России и странах СНГ Марка Завадского, услуга запустилась 24 апреля.

Сейчас одной из приоритетных аудиторий для нас являются жители крупных городов. Они уделяют особое внимание сервису — быстрой доставке и удобству оплаты, для этого мы планируем постоянно расширять наш ассортимент товарами ведущих мировых брендов. Мы видим свою задачу в постоянном упрощении процесса покупки и взаимодействия между покупателем и продавцом. Марк Завадский, директор по развитию AliExpress в России и странах СНГ

На этапе запуска услуга будет распространяться на гаджеты – смартфоны, ноутбуки и наушники, но со временем список товаров расширят. Кроме того, в разделе «AliExpress Молл» появятся покупки в кредит.