Российская компания вошла в глобальный альянс распространителей видеоигр



Джек Юн Ма (основатель Alibaba) Фото РИА Новости

Alibaba Games, входящая в состав Alibaba Digital Media & Entertainment Group, собирается выйти на рынок распространения мобильных игр. В качестве партнера по дистрибуции контента мобильных игр между Китаем и Россией Alibaba выбрала Mail.ru Group, следует из официального пресс-релиза.

Помимо российской компании партнерами Alibaba стали TFJoy, Efun and ONEMT. Все вместе они составят “Глобальный стратегический альянс по распространению мобильных игр”. Цель объединения – наладить дистрибуцию контента мобильных игр между Китаем и Россией, Европой, Японией, странами Ближнего Востока и США, а также предоставить пользователям в этих странах возможность оценить последние технические новинки в сфере гейминга.

Alibaba Digital Media & Entertainment Group объединит ресурсы UCWeb, Youku, Alibaba Pictures, Alibaba Literature для построения эффективной цепочки передачи прав на интеллектуальную собственность в сфере распространения видеоигр.

“Мы рады, что такой гигант как Alibaba Digital Media & Entertainment Group принял решение усилить свое присутствие на международном игровом рынке и выбрал нас в качестве партнера. Такое сотрудничество позволит обеим сторонам использовать накопленную экспертизу для развития мобильного игрового бизнеса на ключевых территориях и применять новые подходы, включая современные рекомендательные сервисы и глобальную экосистему дистрибуции цифрового контента и игр”, - прокомментировал партнерство с китайской компанией заместитель руководителя игрового направления Mail.Ru Group Илья Карпинский.