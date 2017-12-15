Новая кампания рассказывает, как пользоваться страховыми сервисами в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл»

Блогеры продолжают захватывать рекламную отрасль. К их помощи стали прибегать даже серьёзные организации по оказанию услуг населению, например, «АльфаСтрахование».

В новой кампании «Сервис будущего в мобильном приложении» американец Зак Кинг и другие блогеры наглядно показали, как пользоваться новыми уникальными страховыми сервисами в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл».

Как утверждает директор департамента маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахование» Антон Ставенко, данный рекламный проект был призван создать некий резонанс и «поднять хайп».

И действительно, немного хайпануть у страховой компании получилось: благодаря проекту в Instagram, который проходил под хештегом #АльфаSOS, активность в аккаунтах бренда увеличилась в несколько раз. Ролики популярных девушек-блогеров в данной сети (Анна Хилькевич, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Елена Летучая и Полина Максимова), в которых они тестировали новые сервисы приложения, набрали более 2 миллионов просмотров.

«Данное приложение – это инновационный проект для российского страхового рынка, который в значительной степени упрощает работу со страховой защитой и предлагает целый ряд дополнительных функций: начиная от онлайн-урегулирования страховых случаев, заканчивая вызовом врача на дом», – рассказывает Татьяна Пучкова, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса АО «АльфаСтрахование».

За такой короткий период данная кампания действительно привлекла к себе большое внимание не только в России, но и за рубежом: король видеомонтажа, известный американский видеоблогер и отец всех вайнеров Зак Кинг стал частью рекламного проекта и предложил свой сценарий для одного из роликов.

«АльфаСтрахование» на своей страничке в Facebook запустила «вайн-баттл», где пользователям соцсети предлагается выбрать, чья версия рекламного ролика им все-таки нравится больше: версия Зака или версия страховой компании.

Состав творческой группы:

Группа «АльфаСтрахование» (клиент)

Deluxe Interactive Moscow (креатив)

Георгий Павленишвили – СЕО

Алексей Ермолаев – креативный директор

Иван Степанов – арт-директор

Рустам Рзаев – эккаунт директор

Funky Studio, King Studios (продакшен)

Ованес Баграмов – продюсер

Виталий Шепелев – режиссер

Zach King – Director

Jadon Gauthier – Producer

Media Instinct (Медиа размещение)