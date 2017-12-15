Блогеры продолжают захватывать рекламную отрасль. К их помощи стали прибегать даже серьёзные организации по оказанию услуг населению, например, «АльфаСтрахование».
В новой кампании «Сервис будущего в мобильном приложении» американец Зак Кинг и другие блогеры наглядно показали, как пользоваться новыми уникальными страховыми сервисами в мобильном приложении «АльфаСтрахование Мобайл».
Как утверждает директор департамента маркетинговых коммуникаций «АльфаСтрахование» Антон Ставенко, данный рекламный проект был призван создать некий резонанс и «поднять хайп».
И действительно, немного хайпануть у страховой компании получилось: благодаря проекту в Instagram, который проходил под хештегом #АльфаSOS, активность в аккаунтах бренда увеличилась в несколько раз. Ролики популярных девушек-блогеров в данной сети (Анна Хилькевич, Виктория Лопырева, Наталья Рудова, Елена Летучая и Полина Максимова), в которых они тестировали новые сервисы приложения, набрали более 2 миллионов просмотров.
#Repost @annakhilkevich (@get_repost) ??? Копишь баллы - получаешь скидки: идея уже не новая, но неожиданная????особенно для страхования ???? Тем более что страховку так или иначе оформляешь регулярно????????У @alfastrah_ru например, все в мобильном приложении. Там же кнопка #АльфаSOS на любой непонятный случай?????Берегите себя и своих близких????
#RepostSave @lopyrevavika with @repostsaveapp ??? СРОЧНАЯ ??и ОЧЕНЬ полезная информация для тех, кто так же, как и я является citizen of suitcase ????и в пути проводит больше времени , чем дома или для тех, ????кто хотел бы избежать непредвиденной ситуации в предстоящем путешествии?????????Все подробности тут ???????????????????????? @alfastrah_ru ???????????????????????? #застрахуйбратуху #дорогамойдом #сновавнебо #альфастрахование #missV #АльфаSOS
«Данное приложение – это инновационный проект для российского страхового рынка, который в значительной степени упрощает работу со страховой защитой и предлагает целый ряд дополнительных функций: начиная от онлайн-урегулирования страховых случаев, заканчивая вызовом врача на дом», – рассказывает Татьяна Пучкова, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса АО «АльфаСтрахование».
За такой короткий период данная кампания действительно привлекла к себе большое внимание не только в России, но и за рубежом: король видеомонтажа, известный американский видеоблогер и отец всех вайнеров Зак Кинг стал частью рекламного проекта и предложил свой сценарий для одного из роликов.
«АльфаСтрахование» на своей страничке в Facebook запустила «вайн-баттл», где пользователям соцсети предлагается выбрать, чья версия рекламного ролика им все-таки нравится больше: версия Зака или версия страховой компании.
Состав творческой группы:
Группа «АльфаСтрахование» (клиент)
Deluxe Interactive Moscow (креатив)
Георгий Павленишвили – СЕО
Алексей Ермолаев – креативный директор
Иван Степанов – арт-директор
Рустам Рзаев – эккаунт директор
Funky Studio, King Studios (продакшен)
Ованес Баграмов – продюсер
Виталий Шепелев – режиссер
Zach King – Director
Jadon Gauthier – Producer
Media Instinct (Медиа размещение)