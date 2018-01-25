Клиенты банка получат услуги в области кассовых решений и мобильного эквайринга

Альфа-Банк вошел в число акционеров оператора мобильного эквайринга Pay-Me. В результате банк сможет запустить новую продуктовую линейку для бизнеса для осуществления расчетов с покупателями товаров и услуг: POS-комплект «Альфа-Касса», услугу мобильного эквайринга Pay-Me, а также сервисы по настройке, установке и обслуживанию оборудования, сообщили в пресс-службе банка.

Сервис Pay-Me позволяет принимать к оплате карты платежных систем Visa, Mastercard и «Мир» с помощью mPOS-терминала, специального компактного устройства, которое подключается к смартфону или планшету, а также мобильного приложения для операционных систем iOS, Android и Windows.

«Стратегическая инвестиция в Pay-Me стала первым шагом, когда кроме продуктового сотрудничества мы предлагаем и венчурный капитал для ускорения развития компании. Мы входим в ее акционерный капитал для совместной реализации стратегии по созданию экосистемы лучших сервисов для малого и среднего бизнеса», – отметил Алексей Чухлов, и.о. Главного Управляющего директора, Заместитель Председателя Правления, Главный финансовый директор Альфа-Банка.

Одним из приоритетных направлений для Альфа-Банка является дальнейшее расширение линейки продуктов и объединение под одним брендом всего спектра услуг и сервисов, которые могут быть востребованы предпринимателями. Инвестиции будут направлены на развитие компании на рынках России, Казахстана и других стран СНГ.