У компании отпала необходимость выделять проекты в отдельный бизнес



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Руководство Альфа-банка решило расформировать "Альфа-лабораторию" в связи с назревшим масштабированием проекта. Однако эксперты видят причину в том, что лаборатория не выдержала конкуренции, сообщает "Коммерсант".

Лаборатория объединяла разных специалистов, разработчиков, менеджеров и дизайнеров в кросс-функциональные команды, которые работали над различными бизнес-задачами. Среди digital-продуктов "лаборатории" - "Альфа-клик", "Альфа-мобайл", мобильное приложение для перевода денег "O!pp" и многие другие. Полностью подразделение расформировано не будет, а сфокусируется на инновациях, однако отдельного бизнеса по внедрению современных банковских технологий для потребителей уже не будет.

"Решение принято в конце мая. Из 350 человек в подразделении останется не больше 30, которые будут сосредоточены на поиске новых бизнес-идей, например, на работе с фондом “Сколково”",— сообщает источник издания.

"Пришло время опыт и культуру “Альфа-лаборатории” использовать не только в рамках одного подразделения, но во всем банке, что соответствует общей стратегии… Мы не хотим продолжать строить новую культуру только в рамках выделенного подразделения. Мы хотим менять и развивать весь банк. Поэтому мы интегрируем многие команды, процессы и культуру “Альфа-лаборатории” во все бизнес-линии банка", — указали в пресс-службе банка.

Эксперты полагают, что перемены объясняются относительно низкими показателями лаборатории по сравнению с целым рядом других кредитных организаций. "Изменения, на мой взгляд, больше связаны с экономикой общебанковских процессов, а не со структурой. Где именно будет вестись разработка, не имеет принципиального значения",— сообщает коммерческий директор Usabilitylab Дмитрий Силаев. Так, согласно рейтингу Usabilitylab, среди мобильных приложений Альфа-банк занимает четвертое место, уступая Тинькофф-банку, ВТБ 24 и Сбербанку, а среди интернет-банков — у него шестое место.