С его приходом банк планирует удвоить долю рынка и стать неоспоримым технологическим лидером

Главным управляющим директором «Альфа-Банка» с 1 августа назначен член правления ВТБ Владимир Верхошинский. Он сменит и.о. главного управляющего директора Алексея Чухлова, который сохранит пост главного финансового директора, сообщили в пресс-службе банка.

В новой должности Верхошинский будет реализовывать масштабные задачи, заложенные в стратегии развития банка, утвержденной советом директоров. «Я рад присоединиться к команде Альфа-Банка. Перед нами стоят амбициозные задачи — удвоить долю рынка и вновь стать неоспоримым технологическим лидером. Это интересный вызов. Потенциал у Банка огромный, команда сильная, в нашем успехе я не сомневаюсь», — прокомментировал свое назначение Владимир Верхошинский.

Верхошинский работает в ВТБ с 2009 года, в 2012—2015 гг. он занимал должность заместителя президента — председателя правления «Банка Москвы», с 2016 года входит в состав правления ВТБ. Президент и председатель правления ВТБ Андрей Костин выразил сожаление в связи с тем, что Верхошинский покидает группу ВТБ, но пожелал ему успехов на новом месте.

Верхошинский известен не только как банкир, но и как защитник интересов телезрителей в игре «Что? Где? Когда?», в которой он принимает участие с 2013 года.