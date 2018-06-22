Это будет первый проект креативного агентства AsD, которое открыла экс-главред журналов Vogue и Interview

Экс-главред журналов Vogue и Interview Алена Долецкая займется перезапуском журнала Flacon, который принадлежит екатеринбургской парфюмерной сети «Золотое яблоко». Под ее руководством издание об индустрии красоты и косметике будет выходить четыре раза в год тиражом в 50 тысяч экземпляров, сообщает «Коммерсант».

Журнал станет рыночным, независимым от сети «Золотое яблоко». Главным редактором журнала назначена Марина Сютаева, раньше работавшая в Interview. После перезапуска распространение журнала станет «нестандартным»: он будет раздаваться бесплатно и продаваться, но не в киосках как раньше, говорит собеседник, знакомый с деталями проекта.

Перезапуск журнала и сайта Flacon запланирован на осень. Это будет первый проект креативного агентства AsD, которое открыла Долецкая.

Ранее издание выпускало уральское издательство DV Press Веры Доринской по заказу «Золотого яблока». Журнал выходил пять раз в год в формате А4 тиражом 40 тысяч экземпляров и распространялся в магазинах сети.