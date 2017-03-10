Одним из претендентов на Time Inc. стала компания акционера «Альфы»



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Time Inc., издатель Time, Fortune, Sports Illustrated, People, заинтересовал новых покупателей. Сделку рассматривает группа в составе Джама Наджафи (гендиректор инвестиционной фирмы Najafi Cos.) и инвестиционной компании Pamplona Capital Management, пишет WSJ, ссылаясь на осведомленные источники. Основатель Pamplona является одним из акционеров «Альфы».

В 1998-2004 пост генерального директора Альфа-банка занимал Алекс Кнастер. Он сохранил 4,3% акций банка и в 2004 году основал собственную компанию Pamplona Capital Management. СМИ утверждают, что «Альфа-групп» с самого начала была инвестором Pamplona и управляла средствами некоторых ее акционеров (например, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева), пишет RNS.

На данный момент капитализации Time Inc. оценивается в %1,94 млрд. Некоторые компании уже отказались от борьбы за сделку с Time Inc. Среди них группа в составе Эдгара Бронфмана-младшего (бывший гендиректор Warner Music), Access Industries Лена Блаватника и Инона Крейца (бывший глава Maker Studios).