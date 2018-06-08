Лидерами стали РА «Восход», Possible Group и Ark Connect

Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР) представила итоговый Рейтинг креативности 2017. В этом году рейтинг включает сегменты «Реклама», «Брендинг» и «Маркетинговые услуги». Последний из фестивалей, награды в котором определяют место агентств, GLOBES 2017, прошел в мае нынешнего года.

Лидерами сегмента «Реклама» стали агентства «Восход» (2052 балла), GOOD Moscow (1287 балла) и Possible Group (1091 балла). «Восход» по сумме набранных баллов стал Агентством года. В десятку лучших страны вошли также Friends Moscow, Marvelous, BBDO Russia Group, брендинговое агентство Suprematika, Instinct & More и Fury.

В сегменте «Маркетинговые услуги» победителем 2017 года стало агентство Ark Connect с 462 баллами. Агентство Marvelous набрало 310 баллов и заняло второе место. Possible Group смогли занять призовое место и здесь — третье место и 295 баллов. Среди других лидеров сегмента: Friends Moscow, «Восход», TMA-DRAFT, e: mg, GOOD Moscow, Action, TWIGA.

Possible Group по результатам 2017 года обеспечило себе первое место в сегменте «Брендинг» с 515 баллами. В тройке лучших брендинговых агентств — Otvetdesign (467 баллов) и Great Advertising Group (388 баллов). Высокие позиции в сегменте заняли также брендинговое агентство Suprematika, TutkovBudkov, Ermolaev Bureau, GOOD Moscow, CreativePeople, Deza и Baklazanas.

Андрей Губайдуллин, креативный директор и со-основатель РА «Восход» Год выдался очень интересным и напряженным — лидеры рейтинга постоянно менялись, конкуренция среди интересных проектов росла. Спасибо коллегам за то, что не давали скучать! Много наших работ отмечены призами, и все эти кампании не похожи друг на друга: два самых награждаемых проекта вообще во всем противоположны. Нет практически ни одного человека, ни в одном из наших офисов, кто бы не приложил талант и способности к одному из 12 наших награжденных проектов. Помимо тех, кто сейчас в топе рейтинга креативщиков, это медиаспециалисты, эккаунты, продюсеры, стратеги… Так что у нас звезды — все, и каждого я поздравляю с заслуженной победой.

Юлия Гордонова, управляющий директор Ark Connect. Современный тренд — новые технологии, product-centric кампании и амбициозные задачи почти в каждом брифе. Это то, что обязывает нас быть эффективными и креативными на каждом этапе проекта: от задачи — до реализации. Но именно эти вызовы привносят в работу настоящее творчество и успех. За любым успешным и прорывным проектом всегда стоит работа большой команды, которая включает в себя как клиента, так и агентства-участники. Если говорить о проекте Google «Мастер и Маргарита. Я там был!» — этот проект был изначально окружен отдельной мистикой, присущей роману Михаила Афанасьевича и объединившей команды Google, Ark Connect, Slava, Ketchum Maslov и Jami. Мне кажется, рекламный бизнес очень похож на спорт — одна победа важна, но постоянный успех может показывать только команда настоящих профессионалов.

Артем Филимонов, креативный директор Possible Group Проекту Kaspersky Earth2050, который мы придумали совместно с Kaspersky Lab уже два года. Долгий старт, сложный запуск первых городов и локаций, проблемы с локализацией в странах Азии и Латинской Америке. На рынке не было аналогов, и для нас всех это был первый раз. Надо сказать, что и такие брифы не часто встретишь. Возможно, именно поэтому проект получил сразу много внимания со стороны прессы, выиграл много профессиональных наград в разных номинациях на рекламных и дизайнерских фестивалях по всему миру.

АКАР сообщила также, что в 2018 году в Рейтинге креативности вновь появится сегмент Digital. В экспертной комиссии отметили, что отсутствие данных по сегменту приводит к ситуации, когда клиенты вынуждены обращаться к агентствам, которые не в состоянии создать целостную рекламную кампанию.