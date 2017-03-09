Аппарат состоит из наземной и воздушной частей



italdesign.it

Авиастроительная компания Airbus совместно с Italdesign создали концепт беспилотного летающего авто. Аппарат под названием Pop.Up System уже был представлен на Женевском международном автосалоне.

Летающее авто способно функционировать как на земле, так и воздухе. Pop.Up System состоит из наземной и воздушной частей. При необходимости к верхней части машины присоединяется крупный квадрокоптер, который может доставить наземную капсулу с пассажиром по воздуху в нужное место. После приземления наземная часть авто снова превращается в обычный электрокар.

Судя по видео, опубликованному в Сети, освещение в салоне авто будет автоматически подстраиваться под настроение пассажира, а в лобовое стекло встроена система дополненной реальности для показа информации по запросу пользователя. Вся система Pop.Up в целом будет управляться искусственным интеллектом и позволит снизить трафик на дорогах, планируют в Airbus. Модель автомобиля будущего компания представила на Женевском автосалоне. Дата реализации проекта и возможная стоимость Pop.Up не раскрываются.