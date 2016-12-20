Сервис по аренде жилья разрабатывает собственную платформу бронирования авиабилетов



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Сервис по аренде жилья Airbnb разрабатывает собственную платформу бронирования авиабилетов, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, проект носит предварительное название Flights. Для его нормального функционирования Airbnb собирается купить туристическое онлайн-агентство или использовать данные компаний-партнеров Amadeus IT Group SA и Sabre Corp. Источники отмечают, что проект может быть запущен до первичного размещения акций Airbnb на бирже, которое ожидается в ближайшие 18 месяцев.

Как отмечает Bloomberg, Airbnb пытается найти новые источники дохода. В ноябре компания запустила сервис Trips, благодаря которому туристы могут резервировать места в ресторанах и искать другие туристические услуги. Тогда же глава компании Брайан Чески объявил, что Airbnb намерена добавить в приложение функции бронирования билетов на самолёты и в различные заведения.

Сервис для аренды жилья Airbnb называют одним из самых удачных стартапов за последние годы. За 5 лет работы небольшая компания из Сан-Франциско сумела превратиться в популярную площадку, общая стоимость которой в прошлом году достигла 20 млрд долларов. Зарабатывает Airbnb на комиссии, которую взимает в процессе бронирования жилья - ее размер составляет от 6 до 12%.