Сервис ликвидировал российское юридическое лицо, переведя все операции в Берлин, Дублин и Лондон



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Международный сервис бронирования квартир Airbnb ликвидировал подразделение в России, пишет “Коммерсант” со ссылкой на данные данных Kartoteka.ru. Представитель сервиса Екатерина Кукуреко также подтвердила информацию о ликвидации юридического лица.

По ее словам закрытие российского подразделения связано с упрощением операционной структуры сервиса, все операции были переведены в Берлин, Дублин и Лондон. “Поэтому не было смысла держать открытым российское ООО”,— сообщила представитель компании.

Несмотря на это, компания не сокращала персонал и в 2017 году наняла еще нескольких специалистов, которые занимаются продвижением сервиса в России. Всего российским рынком в команде занимаются шесть человек, позиции распределены между Москвой, Берлином и Дублином.

Закрытие российского юридического лица может быть вызвано в том числе ужесточением законодательства, считают эксперты,— в частности, властям теперь будет сложнее запрашивать у компании данные о пользователях, не платящих налоги за сдачу квартир или попавших в поле зрения правоохранительных органов.

Кроме того, с 1 сентября 2015 года в России действует закон, обязывающий даже иностранные компании хранить информацию о персональных данных россиян на серверах на территории России. Интернет-ресурсы, не соблюдающие требование, включают в реестр нарушителей и блокируют по представлению Роскомнадзора — в 2016 году это случилось с социальной сетью Linkedin.