И.о. гендиректора UM Сергей Балатенышев стал исполнительным директором агентства Initiative



Фото пресс-служба АДВ

Татьяна Елисеева стала генеральным директором агентства UM (входит в рекламную группу АДВ), сообщается в пресс-релизе компании. Ранее она больше 10 лет была региональным директором по клиенту Procter & Gamblе: с 2006 по 2014 год - в агентстве Starcom, а с 2015 по 2017 год - в Mediacom.

Сергей Балатенышев, коммерческий директор Mediabrands Russia, ранее занимавший должность исполняющего обязанности генерального директора UM, перешел на позицию исполнительного директора агентства Initiative. Он будет отвечать за операционную деятельность Initiative, клиентский сервис, внедрение и адаптацию новых технологических решений. Анна Мазурина, генеральный директор Initiative, будет совмещать стратегическое управление агентством и развитие бизнеса Mediabrands Russia.

На новой должности гендиректора UM Татьяна Елисеева будет заниматься развитием существующих и новых бизнесов UM, координацией работы по стратегическим вопросам, усилением агентского продукта и клиентского сервиса.



Татьяна Елисеева работает в сетевых медийных агентствах с 1994 года. Начинала свою карьеру в BBDO Group/OMD, затем работала в Publicis Media и в GroupM. Была генеральным директором агентств MediaWise (2003-2005) и Starcom (2008-2012). В последнем она совмещала роль управленца с позицией регионального директора по Samsung и Mondelez. Имеет опыт клиентского сервиса и медиа обслуживания сетевых и локальных клиентов (Mars, Coca-Cola, PMI, Intouch, Ikea, OBI, M-Видео, Альфа-Банк, АвтоВаз и др).

«Я уверена, что богатый опыт Татьяны в медийном бизнесе, ее глубокие знания всех процессов, направлений и сервисов медийных агентств, вовлеченность и яркий талант руководителя позволят успешно развивать и укреплять позиции UM. Я очень рада, что команда Mediabrands Russia усилилась таким высокопрофессиональным специалистом, - отмечает CEO Mediabrands Russia, генеральный директор Initiative Анна Мазурина. «В рамках реструктуризации АДВ, обусловленной меняющейся парадигмой рекламного рынка, укрепление команды является необходимым условием для достижения успеха. Ключевые позиции должны занимать люди, способные стать драйверами роста и развития группы и ее подразделений – формирование такой команды и является нашим безусловным приоритетом сегодня. Мы рады, что именно Татьяна возглавит одно из наших ключевых агентств», - сказали в пресс-службе рекламной группы АДВ.



Агентство UM является частью крупнейшей международной группы компаний IPG Mediabrands рекламно-коммуникационного холдинга Interpublic Group, в России входит в рекламную группу АДВ, на российском рынке работает с 2001 года. UM осуществляет полный спектр услуг в области медиапланирования и медиабаинга.