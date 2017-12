Great – единственное российское агентство, вошедшее в число победителей фестиваля

Вспоминая результаты 2016 года, отмечаем, что 2017 стал для отечественных агентств менее плодотворным. Из Куршевеля удалось увезти лишь одну награду.

На фестивале рекламы Cristal festival, который прошел с 13 по 16 декабря в Куршевеле, агентство Great взяло серебро в номинации Promo & Direct в категории Best Use of Technology. Их digital-проект по продвижению нового альбома музыкальной группы «АукцЫон» был высоко оценен членами жюри.

Команда агентства разработала приложение, доступное для бесплатного скачивания. Оно начинает проигрывать треки нового альбома «На Солнце» группы «АукцЫон», если пользователь направит камеру смартфона на солнце.

Отметим, что в шорт-листы фестиваля вошли еще два российских агентства. В номинации MEDIA в категории Best Use of Screens на победу претендовало российское медиа-агентство OMD Media Direction со своим проектом для UBER.

В номинации ONLINE VIDEO в категории Best Editing могло стать лучшим digital-агентство OutOfTheBox со своим проектом для Electrolux.