На глобальном уровне бренд dentsu X существует уже более полугода, но в России агентство начинает свою работу только сейчас.
Агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций dentsu X (ранее Dentsu Smart) является частью международной сети Dentsu Aegis Network . Оно было запущено холдингом в рамках глобального ребрендинга коммуникационной сети Dentsu media в июне 2017 года. Репозиционирование прошло на 19 ключевых рынках, включая Россию.
Генеральным директором dentsu X в России стал Дмитрий Орченко, ранее возглавлявший Dentsu Smart и по совместительству являющийся заместителем генерального директора Dentsu Aegis Network.
«Experience Beyond Exposure» — так звучит философия dentsu X. Агентство объединяет в себе первоклассную экспертизу в медиа, креативе, анализе поведенческих инсайтов, высоких технологиях и Big Data. Такой подход и обширный опыт сети помогают создавать персонализированные эффективные решения в маркетинге.
«Мы стремимся предлагать своим клиентам решения с акцентом на digital и объединяем креативный подход и серьезную работу с данными», — поясняет Мицуюки Накамура, президент глобальной сети dentsu X.
«Сеть dentsu X опирается на технологии лидирующей глобальной группы, которые сфокусированы на персональной коммуникации в адресуемых медиа. Благодаря нашим клиентам и партнерам, мы успешно внедряем этот подход и в России», — рассказывает Дмитрий Орченко, генеральный директор dentsu X в России.