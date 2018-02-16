Возглавил российское представительство бренда dentsu X Дмитрий Орченко

На глобальном уровне бренд dentsu X существует уже более полугода, но в России агентство начинает свою работу только сейчас.

Агентство интегрированных маркетинговых коммуникаций dentsu X (ранее Dentsu Smart) является частью международной сети Dentsu Aegis Network . Оно было запущено холдингом в рамках глобального ребрендинга коммуникационной сети Dentsu media в июне 2017 года. Репозиционирование прошло на 19 ключевых рынках, включая Россию.

Генеральным директором dentsu X в России стал Дмитрий Орченко, ранее возглавлявший Dentsu Smart и по совместительству являющийся заместителем генерального директора Dentsu Aegis Network.

«Experience Beyond Exposure» — так звучит философия dentsu X. Агентство объединяет в себе первоклассную экспертизу в медиа, креативе, анализе поведенческих инсайтов, высоких технологиях и Big Data. Такой подход и обширный опыт сети помогают создавать персонализированные эффективные решения в маркетинге.

«Мы стремимся предлагать своим клиентам решения с акцентом на digital и объединяем креативный подход и серьезную работу с данными», — поясняет Мицуюки Накамура, президент глобальной сети dentsu X.