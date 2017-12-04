В рекламную кампанию «Быть в плюсе» для B2B-направления компании «Ростелеком» вошла серия из 10 роликов

Кампания нацелена на управляющих и владельцев малого и среднего бизнеса и охватывает широкий спектр форматов, среди которых: OLV, OOH, POSM, SMM и Digital.

Одной из задач, поставленных перед агентством, было рассказать о преимуществах таких продуктов как Управляемый WI-FI, Видеонаблюдение, Виртуальная телефония, Интерактивное ТВ и корпоративная мобильная связь с позиции реальной пользы для бизнеса.

В основу креативной идеи легли мини-истории, рассказанные предпринимателями от первого лица. Герои историй, снятых в документальной стилистике, представляют наиболее распространенные виды малого бизнеса – кафе, ресторан, служба доставки, небольшие магазины. В роликах они применяют ту или иную технологию в реальном времени, и мы на конкретном примере видим те выгоды и новые возможности, которые дают b2b-продукты компании.

Так как сейчас любой бизнес тесно связан с интернет-технологиями, поэтому основным каналом коммуникации стали интернет-площадки и видео-платформы.

«Мы стремимся помочь предпринимателям, предлагая им доступные IT-решения, которые раньше могли себе позволить лишь крупные компании. Наша платформа «Быть в плюсе» – это совершенно новый поход к развитию бизнеса, который интегрирует в себе доступ к сети интернет и комплекс продуктов для организации дела. В платформе заложен принципиально новый формат взаимодействия между оператором связи и предпринимателем», – рассказывает Сергей Таболин, руководитель маркетинга b2b-сегмента ПАО «Ростелеком».

«Это был чрезвычайно сложный, интересный и очень увлекательный опыт разработки кампании в документальной стилистике. Во-первых, нам хотелось добиться такой достоверности, при которой зритель был бы абсолютно убежден, что перед ним реальный кейс предпринимателя – возможно, такого же, как и он сам. Во-вторых, это кампания создавалась для интернета, а это значит, что сюжет каждого ролика должен захватывать зрителя с первой секунды, чтобы у него не возникло желания немедленно переключить рекламу. В-третьих, часть кампании – это короткие, 6-ти секундные бамперы – достаточно специфический формат, с которым нужно быть очень осторожным: решение в два кадра, простая графика, ничего лишнего», – поясняет креативный директор агентства Arena Александр Неруш.

Состав творческой группы:

Ростелеком (клиент)

Елена Доброхотова, директор по маркетингу

Сергей Таболин, руководитель маркетинга b2b -сегмента

Стася Оборотова, руководитель группы маркетинговых коммуникаций

Алексей Максимович, руководитель направления digital-медиа

Наталья Пигунова, менеджер по маркетинговым коммуникациям

Arena (агентство)

Стратегический директор- Молодцов Антон

Креативный директор- Неруш Александр

Арт-директор- Валентин Родин, Татьяна Кревс

Копирайтер- Сергей Некрасов, Андрей Коротеев

Директор по работе с клиентами- Мария Кожевникова

Эккаунт груп хед- Ольга Иванова

Продюсер агентства – Илья Леонтьев

Production

Андрей Тревгода, режиссер

Игорь Логвиненко продюсер