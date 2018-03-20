Андрей Зерний будет отвечать за проектную работу и креативно-стратегическую экспертизу, управлять процессами и ресурсами креативной команды

В марте 2018 года Андрей Зерний возглавил креативную команду Affect и в рамках развития стратегии Connected communications усилит экспертизы агентства в интегрированных проектах.

Андрей Зерний будет отвечать за проектную работу и креативно-стратегическую экспертизу, управлять процессами и ресурсами креативной команды.

Андрей Зерний, креативный директор в Affect: В основе большинства крупных интегрированных проектов лежит digital-инфраструктура, а мне всегда нравилось манипулировать (sic!) каналами, развивая единую коммуникационную драматургию. В Affect’е это прекрасно понимают и давно перешагнули категорию — двигают границы, можно сказать. Я всегда рвался на передовую — вот и сейчас нахожусь в приятном предвкушении. У нас грандиозные планы: мы активно развиваем креативную-стратегическую команду, оптимизируем процессы и усиливаем экспертное сопровождение наших клиентов, в том числе внепроектное, мы усердно работаем над совершенствованием нашего продукта. И нас не остановить!

У Андрея 12-летний агентский опыт работы с крупнейшими международными брендами от ритейла до государственных и финансовых корпораций: МЕГА, Hasbro, Egis, Heineken, П С Мир , Сбербанк, Рокетбанк, Danone, СИБУР, Bosch, Mondelez, Министерство здравоохранения РФ, Perfetti Van Melle, Политехнический музей и другие.

Специализируется на интегрированных коммуникационных проектах, цифровом крафте и новых медиа. За плечами опыт креативного директора Future Action в составе Action Group, группы компаний ФОМ и рекламного агентства DOT. Ранее — запуск крупнейшего онлайн-журнала об экстремальном спорте Birdy Magazine и работа в креативных подразделениях рекламных агентств.

Андрей Зерний вышел на позицию креативного и стратегического директора, которую более 10 лет занимал Илья Корнеев, сооснователь агентства Affect.

Теперь Илья возглавит команду по развитию агентства и займется поддержкой долгосрочных отношений с клиентами, бизнес-консалтингом, проведением образовательных программ для клиентов и отрасли, а также работой над позиционированием агентства на рекламном рынке.