Платформа сама выбирает оптимальное время и место для размещения рекламы

Рекламная платформа AdSense от Google запустила автоматизированные объявления, которые используют технологию машинного обучения для «умного» размещения рекламы и её монетизации, сообщили в компании.

Издателю необходимо выбрать форматы объявлений, которые он хочет разместить на своём сайте, затем добавить специальный рекламный код. Всё остальное сделает Google: автоматизированные объявления начнут анализировать страницы сайта, подбирать оптимальные места и время для показа рекламы, создавая привлекательный для пользователей сайт. В AdSense подчёркивают, что инструмент одинаково хорошо работает как с «пустыми» сайтами, так и с теми, на которых уже размещена реклама.

Если рекламодатель захочет использовать новые функции, ему не потребуется менять уже вставленный однажды код. Для выбора разных форматов рекламы для отдельных страниц сайта издатель сможет воспользоваться расширенными настройками URL.

Автоматизированные объявления поддерживают разные рекламные форматы, в том числе текстовую и медийную рекламу, объявления в фидах и блоки рекомендуемого контента. Все издатели, использовавшие объявления уровня страницы, будут автоматически переведены на новый формат без необходимости обновлять код на страницах.

Ранее AdSense обновила правила работы рекламной платформы AdSense в части борьбы с запрещенным контентом. Платформа стала отключать рекламу на отдельных нарушающих правила сервиса страницах вместо всего сайта.