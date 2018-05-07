Спортивный бренд готовится к ЧМ-2018

Компания adidas выпустила кроссовки архивной модели 350 с надписью «Moskva», сообщает Hypebeast.

Новые кроссовки получили классическую форму, выполнены из кожи и доступны в двух цветовых комбинациях: черные с оранжевыми и желтыми полосами и белые с красными и оранжевыми полосами. Приобрести новинку можно будет с 19 мая на официальном сайте бренда. Цена за одну пару — 90 долларов.

Кроме того, к Чемпионату мира по футболу adidas разработала спортивную коллекцию: платья и футболки красного цвета, на которых вместо российской символики изображен герб Советского союза и надпись USSR. Дизайн основан на футболках, которые носили советские спортсмены в 1991 году.

«Чтобы отметить Чемпионат 2018 года в России, adidas превратил винтажные футболки в модные предметы одежды. Создатели этого платья вдохновлялись футболками, которые в 1991-м году носила сборной Советского Союза. Оно изготовлено из дышащей ткани и украшено гербом, принтом СССР и номером 11 на спине», — подчеркнули в описании товара на сайте компании.