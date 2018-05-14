Кейсы принимаются до 27 августа

Один из главных профессиональных конкурсов в области рекламы, дизайна и креатива объявил о старте приема заявок. Кейсы принимаются до 27 августа. При ранней подаче (до 27 мая) участникам предоставляется 20% скидка.

ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР (Ассоциация коммуникационных агентств России). В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг» и вес в 2 балла в сегментах «креатив» и Digital.

Президент клуба ADCR Александр Алексеев: «Запуск четвертого ADCR Awards по традиции открыл выбор председателей жюри из числа победителей прошлогоднего конкурса. В 2017-ом Россия впервые заняла 2-е место по числу наград на ADC*E Awards. Мы пропустили вперед Германию, в этот раз нацелены ее обогнать!».

C 16 апреля по 27 августа специалисты могут подать работы в следующих номинациях:

— Film & Radio;

— Print & Outdoor;

— Interactive & Mobile;

— Design & Craft;

— Promotions & New Media;

— Integration & Innovation;

— Young & Students (молодые креаторы до 25 лет).

Конкурс состоит из нескольких этапов:

— Регистрация и подача работ;

— Online просмотр жюри;

— Offline голосование;

— Церемония награждения.

Председателями ADCR Awards в 2018 году стали ключевые представители креативной индустрии, члены клуба Арт-директоров России:

— Данил Голованов, Креативный продюсер Red Pepper Film;

— Мария Борзилова, Креативный директор MORE;

— Артем Филимонов, Креативный директор Possible Group;

— Владимир Лифанов, Креативный директор «Супрематика»;

— Андрей Губайдуллин, Креативный директор РА «Восход»;

— Николай Фабрика, Креативный директор Instinct.

Имена победителей конкурса станут известны на торжественной Церемонии награждения, которая состоится осенью. По традиции призеры в категории Grand Prix, Gold получат возможность бесплатно представить свою работу на одной из самых престижных международных премий ADC*E Awards, а скидку на участие в ней получат номинанты категорий Silver, Bronze и Shorlt list. Участие в ADC*E Awards принимают только победители и лауреаты ADCR Awards.

В 2017 году в ADCR Awards за победу состязались более 400 работ, а российские агентства стали вторыми по количеству наград на ADC*E Awards, получив 36 призов.