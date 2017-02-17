Холдинг Бориса Титова активно развивает курорт и не ограничивается рамками винного туризма



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Винный дом «Абрау-Дюрсо», принадлежащий SVL Group Бориса Титова, раскрыл подробности своих девелоперских проектов в Краснодарском крае. В рамках развития курорта «Абрау-Дюрсо» компания активно строит коммерческую и жилую недвижимость: коттеджный поселок Abrau de Lux Club, экопоселок Abrau Forest Hill, трехзвездочную гостиницу «Старый дуб», пятизвездочный отель «Гостиница Абрау» и усадебный комплекс «Западный склон» категории 5* плюс.

Ранее президент винного дома Павел Титов говорил RNS, что их недвижимость пользуется спросом. Так, покупатели нашлись на 40% коттеджей. У производителя игристых вин — амбициозные планы по застройке местности вокруг озера Абрау. Так, клубный поселок Abrau De Lux Club включает 42 виллы в тосканском стиле, его строительство должно быть завершено в этом году. Комплекс «Западный склон» рассчитан всего на шесть вилл на 38 номеров. Проекты дополнят уже имеющиеся в поселке бутик-отель Imperial hotel & Champagne SPA категории 4* и базу отдыха «Усадьба Круглое озеро».

По данным «ТурСтата», Абрау-Дюрсо является самым популярным местом российского энотуризма. В 2015 году его посетили 300 тысяч человек, в 2016-м спрос вырос более чем в полтора раза. Титов-младший отмечал, что винный туризм является «достаточно прибыльной» и полезной частью их бизнеса. По его словам, винный туризм позволяет эффективно продвигать ключевой продукт компании.