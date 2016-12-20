Структуры бизнесменов получили 34% акций торговой сети



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Инвестиционная компания Романа Абрамовича Millhouse и Invest AG Александра Абрамова получили 34% акций ритейлера "Азбука вкуса". Как стало известно изданию Коммерсант, консорциуму инвесткомпаний удалось уладить давний спор с акционерами торговой сети и получить пакет акций с оценочной стоимостью 6-7 млрд руб.

Конфликт между структурами Абрамовича, Абрамова и совладельцем "Азбуки вкуса", кипрской VMHY Holding, начался в 2014 году из-за непогашенного кредита. Тогда Millhouse и Invest AG предоставили кредит совладельцу ритейлера Андрею Вдовину и его партнерам Алексею Масловскому и Питеу Хамбро, которые решили выкупить долю у другого совладельца - Кирилла Якубовского. Вчетвером они владели зарегистрированной на Кипре VMHY Holdings, которая владела 43% "Азбуки Вкуса".

Сделку профинансировали за счет кредита, выданного структурами Абрамовича и Абрамова, который эксперты оценили в $150-200 млн. Как сообщает Коммерсант, сделку обеспечил акциями всех бизнесменов. Однако в итоге в залоге остался только пакет Андрея Вдовина, с которого Millhouse и Invest AG пытались взыскать долг через суд на Кипре. По информации издания, пакет акций г-на Вдовина отошел структурам кредиторов.

Таким образом, консорциуму Invest AG и Millhouse досталось 34% акций "Азбуки вкуса", 49% принадлежат основателям сети Максиму Кощеенко и Олегу Лыткину, 12% - кипрской VMHY Holding и еще 5% -менеджменту.

Подробнее:http://www.kommersant.ru/doc/3175714