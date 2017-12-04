Новое сотрудничество предполагает возможность просмотра любимого контента в рамках услуги «Интерактивное ТВ»

Оператор связи ТрансТелеКом (ТТК) совместно с популярным онлайн-кинотеатром ivi открывает своим абонентам доступ к тысячам отечественных и зарубежных фильмов и мультфильмов.

Фильмы и мультфильмы из каталога ivi абоненты ТТК, подключившие услугу «Интерактивное ТВ», могут смотреть на экране телевизора через ТВ-приставку, а также на смартфонах и планшетах. Для этого нужно скачать мобильное приложение ТТК ТВ, работающее на базе операционных систем iOS и Android.

Заместитель генерального директора по дистрибуции онлайн-кинотеатра ivi Александр Шиндин отмечает, что телеком-операторы перестали рассматривать VOD-сервисы как конкурентов, и отношения между ними повернулись в сторону стратегических партнёрств. Это объясняется тем, что совместные проекты создают дополнительную ценность продуктам операторов, потому что речь здесь идет про развлекательную услугу, а видео – одна из самых востребованных развлекательных услуг в современном обществе.

«Расширение ТВ-услуг ТТК целой библиотекой качественного контента от онлайн-кинотеатра ivi позволит компании привлечь новых абонентов, увеличить выручку и повысить конкурентоспособность услуги «Интерактивное ТВ» на рынке», – добавляет Александр Шиндин.

В настоящее время готовится адаптация продукта ТТК TV под платформы SMART TV.