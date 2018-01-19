Местные власти ввели «сухой закон» на стадионе «Ростов-Арена»

Компания Anheuser-Busch (AB InBev), официальный спонсор Чемпионата мира по футболу 2018 года в категории «пиво и пивные напитки», не исключает подачи иска к руководству Ростовской области, установившему запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе «Ростов-Арена», где пройдут матчи турнира, сообщает «Коммерсант».

Запрет на розничную продажу алкоголя на стадионе зафиксирован в последней версии постановления правительства Ростовской области, указывающего дополнительные места массового скопления граждан, где нельзя торговать спиртным во время ЧМ-2018. Ранее Владимир Путин подписал закон, допускающий розничную продажу и потребление алкоголя, реализуемую FIFA и ее коммерческими партнерами в местах проведения мероприятий ЧМ-2018.

В категории «пиво и пивные напитки» официальным спонсором ЧМ-2018 является Anheuser-Busch (AB) InBev. В рамках контракта с FIFA она может продавать на стадионах чемпионата продукцию под брендами Bud, Bud Alcohol Free и «Клинское».

Как считают в AB InBev, инициатива властей Ростовской области и ряда других регионов (в частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил ввести вокруг сочинского стадиона безалкогольную зону радиусом 500 м, хотя условия FIFA предполагают возможность торговли пивом в радиусе 2 км от стадионов) противоречит подписанному Путиным закону и ущемляет права спонсоров. Сейчас компания пытается урегулировать ситуацию.

«В случае отсутствия с их стороны реакции на нашу обеспокоенность и принятия нормативных актов, противоречащих законодательству, мы будем защищать свои права всеми доступными способами, включая обращения в FIFA, правительство РФ и судебные органы»,— заявил член совета директоров «САН ИнБев» (российская структура AB InBev) Ораз Дурдыев.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области заявили, что власти региона получали обращение от «САН ИнБев». Там отметили, что включенные в постановление объекты, на которые распространяются запрет продажи алкоголя, вносились по представлению председателей рабочих групп регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности во время ЧМ-2018.